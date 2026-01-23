Витамины по акции? Берем! Врач объясняет, почему это может быть вредно

Врач признал, что, разумеется, бывают случаи, когда по медицинским показаниям необходимо принимать определенные витамины или когда врач назначает пищевую добавку, потому что она содержит нужное пациенту вещество, и врач понимает, что делает. В противном случае, при необдуманном употреблении пищевых добавок, люди могут заболеть тяжелыми заболеваниями, в том числе раком. «Фундаментально неверно, что внешне здоровому человеку, у которого не диагностированы заболевания или дефицит витаминов, нужно принимать что-то просто так. Это огромная проблема, которая назревает, если мы не будем об этом говорить и ничего не делать», — подчеркнул Федер и призвал людей прислушиваться к советам медиков, а не покупать пищевые добавки «на свой страх и риск».