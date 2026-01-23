Витамины по акции? Берем! Врач объясняет, почему это может быть вредно
Кардиолог Роберт Федерс предупреждает: мода на пищевые добавки вышла из‑под контроля, а их польза для здоровых людей не доказана.
Представления о действии пищевых добавок преувеличены, и фундаментально неверно считать, что внешне здоровому человеку без диагностированных заболеваний или дефицита витаминов необходимо принимать что-либо просто так. Поэтому по поводу любого дополнительного вещества, принимаемого вне рациона, следует консультироваться с врачом, подчеркнул в передаче «Uz līnijas» на TV24 кардиолог, интернист, руководитель Немецко-латвийского кардиологического центра доктор Роберт Федерс.
Кардиолог обеспокоен увлечением общества пищевыми добавками и видит проблему в том, что ни один рекламодатель или продавец таких средств не объясняет возможные побочные эффекты. «Лекарства нельзя рекламировать, но когда врач их назначает, он объясняет и возможные нежелательные действия», — отметил Федерс. В то же время сегодня пищевые добавки преподносятся как натуральное средство с феноменальным эффектом. Их активно рекламируют, особенно в рождественский период: купи один — второй получи бесплатно.
«И тогда люди начинают думать: если я не принимаю пищевые добавки, значит, я не забочусь о своем здоровье. Так формируется спрос», — объясняет врач.
Вместо того чтобы выпить таблетку, врач посоветовал бы людям больше двигаться, питаться здоровее, снижать избыточный вес. Но это, разумеется, не самый простой и быстрый путь, поэтому, по мнению Федерса, человек охотнее выбирает бороться с усталостью и слабостью с помощью пищевых добавок.
Однако, как отмечает врач, «нет доказательств, что эффект пищевых добавок дает пользу здоровью». Федерс бьет тревогу, заявляя, что распространение и употребление этих препаратов вышло из-под контроля. «Их рекомендуют направо и налево. Каждый 20-летний, закончивший школу и не знающий, чем заняться, решает стать инфлюенсером и думает - что интересно всем? Здоровье. Отлично. Нужен лишь какой-то канал, где можно рассказывать об этих препаратах и расхваливать их положительные свойства».
Пищевые добавки рекламируют даже тренеры и парикмахеры, однако, по мнению Федерса, «по поводу любой капсулы, таблетки, любого дополнительного вещества вне рациона следует консультироваться с врачом. Практически по любому». На вопрос, касается ли это также витаминов C и D, врач ответил, что витамин C в повседневной жизни можно получить с пищей. «Нет доказательств, что в наших широтах существует дефицит витамина C, его не нужно принимать дополнительно. А вот витамин D — да, его можно употреблять, поскольку у нас недостаточно солнца».
Врач признал, что, разумеется, бывают случаи, когда по медицинским показаниям необходимо принимать определенные витамины или когда врач назначает пищевую добавку, потому что она содержит нужное пациенту вещество, и врач понимает, что делает. В противном случае, при необдуманном употреблении пищевых добавок, люди могут заболеть тяжелыми заболеваниями, в том числе раком. «Фундаментально неверно, что внешне здоровому человеку, у которого не диагностированы заболевания или дефицит витаминов, нужно принимать что-то просто так. Это огромная проблема, которая назревает, если мы не будем об этом говорить и ничего не делать», — подчеркнул Федер и призвал людей прислушиваться к советам медиков, а не покупать пищевые добавки «на свой страх и риск».