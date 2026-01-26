Ошибка, которую многие совершают зимой: солнце вредит глазам сильнее, чем экраны

Специалисты оптики «Fielmann» подчёркивают, что чувствительность глаз к свету у каждого человека индивидуальна, и нередко человек даже не осознаёт, в каких условиях освещения его глаза испытывают наибольшую нагрузку. Именно поэтому в оптиках «Fielmann» доступен тест чувствительности глаз с помощью устройства LUMIZ 100. Этот тест позволяет определить реакцию глаз на различные типы и уровни освещения и помогает специалистам подобрать наиболее подходящие решения для линз, обеспечивающие зрительный комфорт в повседневной жизни.