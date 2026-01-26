Ошибка, которую многие совершают зимой: солнце вредит глазам сильнее, чем экраны
Зимой солнцезащитные очки часто воспринимаются как ненужный аксессуар, однако именно в холодное время года глаза нередко подвергаются особенно высокой нагрузке. Низкое положение солнца, яркие блики от снега и льда, а также интенсивное искусственное освещение создают условия, при которых зрение устаёт значительно быстрее, чем летом.
Самая распространённая ошибка — игнорирование защиты глаз зимой. Многие считают солнцезащитные очки сезонным атрибутом, необходимым только летом, однако именно такое убеждение подвергает глаза повышенной нагрузке в период, когда солнечное излучение и отражённый свет могут быть особенно агрессивными.
Зимой солнце находится низко над горизонтом, поэтому лучи падают на поверхность под более острым углом и интенсивно отражаются от светлых поверхностей. Снег способен отражать до 85 % ультрафиолетового излучения, усиливая ослепляющий эффект и вызывая дискомфорт для глаз. Даже в пасмурные дни ультрафиолетовое излучение сохраняется, а его длительное воздействие может способствовать развитию заболеваний глаз, в том числе катаракты.
Часто считается, что основной причиной усталости глаз являются экраны цифровых устройств, однако исследования показывают, что синее излучение солнца значительно интенсивнее, чем у цифровых экранов. Это означает, что даже повседневное пребывание в ярком зимнем свете может создавать существенную нагрузку на зрение.
Усталость глаз не всегда проявляется только зрительным дискомфортом. Она может вызывать головные боли, слезотечение, сонливость и трудности с концентрацией внимания. Зимой эту нагрузку дополнительно усиливает искусственное освещение — автомобильные фары, уличные фонари и яркий свет в помещениях, заставляющие глаза постоянно адаптироваться к резким контрастам.
Специалисты оптики «Fielmann» подчёркивают, что чувствительность глаз к свету у каждого человека индивидуальна, и нередко человек даже не осознаёт, в каких условиях освещения его глаза испытывают наибольшую нагрузку. Именно поэтому в оптиках «Fielmann» доступен тест чувствительности глаз с помощью устройства LUMIZ 100. Этот тест позволяет определить реакцию глаз на различные типы и уровни освещения и помогает специалистам подобрать наиболее подходящие решения для линз, обеспечивающие зрительный комфорт в повседневной жизни.
Для снижения нагрузки на глаза зимой специалисты рекомендуют выбирать линзы, адаптирующиеся к изменяющимся условиям освещения. Фотохромные линзы реагируют на интенсивность света, а поляризационные линзы эффективно уменьшают ослепляющие блики и улучшают контрастность изображения в солнечные, снежные дни.
Особое внимание следует уделять и зрению детей — их глаза более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, а значительная часть повреждений зрения формируется именно в раннем возрасте.
