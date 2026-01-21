Спите днем правильно: как 20 минут сна могут "перезагрузить" ваш мозг

При этом дневной сон подходит не всем. Цзин Ван прямо говорит: с точки зрения строгой гигиены сна дневные дремоты часто нежелательны, потому что могут мешать ночному засыпанию. Если вы замечаете, что стали постоянно клевать носом днем, чаще нуждаетесь в дневном сне или просыпаетесь после него разбитым, врачи рекомендуют обсудить это с доктором: чрезмерная дневная сонливость нередко связана с проблемами ночного сна и иногда указывает на расстройства вроде обструктивного апноэ сна или нарколепсии.