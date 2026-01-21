Лук, чеснок и капли: что на самом деле помогает при заложенности носа?
Насморк, тяжелая голова, а кашель и чихание не проходят - зимой с такой невыносимой простудой рано или поздно сталкивается почти каждый. В погоне за немедленным облегчением многие спешат купить аэрозоли, капли и другие средства в нос, однако их необдуманное или неправильное использование может не дать ожидаемого эффекта. Как разумно лечить насморк и каких ошибок следует избегать, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"Хотя люди до сих пор склонны думать, что простуду вызывает переохлаждение, на самом деле типичный зимний насморк чаще всего является результатом развития вирусной инфекции, которой способствуют внезапный холод и снижение защитных сил организма после переохлаждения, намокания или стресса. Прежде всего, важно понять причину насморка - его могут вызывать вирусы и простуда, а также аллергия, слишком сухой воздух или даже психоэмоциональный стресс. Во время насморка слизистая оболочка носа особенно чувствительна, поэтому любое средство следует использовать строго по инструкции, прислушиваясь к своему самочувствию. Более того, в борьбе с насморком часто необходимы разные средства - в зависимости от причины насморка. Например, в случае вызванного вирусами насморка, когда наблюдается отек слизистой оболочки носа и затрудненное дыхание, рекомендуются препараты, снижающие давление в носовых пазухах и облегчающие дыхание, а при подозрении на аллергию будут полезны антигистаминные препараты. В свою очередь, уменьшить раздражение, вызванное слишком сухим воздухом, поможет увлажнитель воздуха", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Что такое насморк?
Насморк, именуемый в медицине ринитом, - это воспаление слизистой оболочки носа, которое обычно длится от семи до десяти дней. Чаще всего он является кратковременным и проходит сам по себе, однако в случае ослабленного иммунитета или хронических заболеваний ринит может стать продолжительным и даже хроническим. Чаще всего насморк вызывается вирусной инфекцией, очень заразными риновирусами, которые воздушно-капельным путем или при прямом контакте быстро достигают слизистой оболочки носа. Однако насморк также может быть результатом аллергических реакций, например, при контакте с пыльцой, пылью или шерстью животных, а также может быть вызван различными неаллергическими факторами - колебаниями температуры и влажности, гормональными изменениями или другими раздражителями.
Симптомы насморка могут проявляться по-разному - как насморк, заложенность носа, чихание, першение или зуд в носу, головная боль и отек носовой полости. Кроме того, во время болезни они часто чередуются: у одних вначале сильнее наблюдается насморк, после чего наблюдается заложенность носа, у других преобладают чихание или першение. Это - естественная реакция организма на инфекцию или аллерген при попытке очистить и защитить слизистую оболочку.
Какими являются наиболее распространенные ошибки в борьбе с насморком?
В лечении насморка иногда используются методы, которые могут не принести облегчения, а еще больше ухудшить состояние слизистой оболочки носа.
Чрезмерное использование назальных аэрозолей и капель. При использовании препаратов такого типа важно ознакомиться с инструкцией по применению, поскольку, например, препараты с ксилометазолином следует использовать не более двух-трех раз в день и не дольше 5-7 дней. В свою очередь, препараты с оксиметазолином следует применять не более двух раз в день, поскольку длительность их действия составляет 10-12 часов, а также не дольше 5-7 дней. Чрезмерное использование может вызвать медикаментозный ринит, усиленную заложенность носа, головные боли и морфологические изменения слизистой оболочки носа.
Осторожно с народными методами. Хотя может показаться, что сегодня больше не практикуются народные методы, на практике это совсем не так. Например, закапывание чесночного или лукового сока в нос может вызвать еще большее раздражение и без того чувствительной слизистой оболочки носа и вызывать чувство жжения или даже усиление воспаления. Более того, эффективность такого метода не доказана.
Неправильное использование эфирных масел. Эфирные масла, особенно с высокой концентрацией ментола или эвкалипта, могут обжечь слизистую оболочку, если их закапывать непосредственно в нос. Безопаснее использовать их непрямым способом - чтобы облегчить дыхание, можно добавить несколько капель масла в миску с теплой водой и поставить ее в недоступное для маленьких детей место в комнате.
Неправильная техника ингаляций. При вдыхании пара, наклонившись над кастрюлей, существует риск ожога дыхательных путей. Безопаснее находиться в насыщенном паром помещении. Такие ингаляции не рекомендуются маленьким детям. "Наиболее разумно проводить ингаляции с использованием продаваемых в аптеке компрессорных ингаляторов, которые создают не пары, а аэрозоль. Главным преимуществом такого ингалятора является высокая эффективность терапии, а также возможность одновременного смешивания различных ингаляционных растворов. Аэрозоль, выпускаемый компрессорным ингалятором, создается из ингаляционного раствора, который заливается в резервуар с лекарством, и состоит из частиц различного диаметра и массы. Наибольший терапевтический эффект обеспечивают частицы аэрозоля размером от одного до пяти микрон, поскольку эти частицы проникают в более глубокие дыхательные пути и альвеолы легких. Компрессионные ингаляторы будут полезны как для взрослых, так и для детей. Чтобы добиться заинтересованности детей в ингаляционной терапии, выпускают детские ингаляторы в специальных корпусах, напоминающих игрушки (мишки, тюлени, зайчики, машинки и т. д.). Используя их, дети получают ингаляции, играясь и веселясь", - говорит фармацевт.
Неправильное впрыскивание аэрозоля в нос. Наиболее правильно делать это стоя, впрыскивая средство правой рукой в левую ноздрю, а левой -в правую. Такая техника защищает носовую перегородку, где имеется много кровеносных сосудов, снижая риск повреждения слизистой оболочки и кровотечения.
Не промывание носа.
"В последние годы все более распространенным становится промывание носа специальным устройством и раствором для промывания. Устройство для промывания доступно в аптеках, а сам метод является естественным и очень эффективным. Он значительно ускоряет выздоровление, однако все еще остается недооцененным - хотя процесс является быстрым и безболезненным, он часто ассоциируется с дискомфортом и неприятными ощущениями, что является причиной, почему этот метод чаще всего даже не пробуют", - говорит фармацевт.
Выбор средств от насморка во время беременности. Во время беременности неудобства могут причинять не только вызванный обычной простудой, но и вызванный гормонами насморк, который может проявиться примерно на 12-й неделе беременности и обычно проходит через несколько недель после родов. В этот период самым безопасным решением являются аэрозоли с морской или соленой водой, а безрецептурные препараты, такие как назальные деконгестанты, следует использовать только по назначению врача.
Как помочь себе в случае насморка?
"В аптеках доступны различные средства, помогающие уменьшить воспаление слизистой оболочки носа, разжижить слизь и улучшить здоровье дыхательных путей, включая назальные капли, аэрозоли, мази и препараты для приема внутрь. При легком насморке консультация фармацевта поможет выбрать наиболее подходящее средство. Если насморк длится более десяти дней или вы испытываете боль в области лба, нарушения зрения или слуха, носовые кровотечения или гнойные выделения, обязательно следует обратиться к семейному врачу. Симптомы простуды не следует игнорировать, поскольку нелеченный или неправильно леченный насморк может привести к осложнениям, таким как воспаление уха, а нелеченный кашель может вызвать тяжелое воспаление дыхательных путей или легких", - объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Отек носа помогут уменьшить противоотечные аэрозоли и капли, активные ингредиенты которых сужают кровеносные сосуды. Препараты с морской или соленой водой помогают разжижить секрет и смыть частицы вирусов, тем самым дополняя лечебный эффект. Препараты, содержащие гиалуроновую кислоту, масло облепихи или оливковое масло, будут полезны для увлажнения слизистой оболочки носа, а назальные гели с экстрактом сосны облегчат дыхание и защитят слизистую оболочку. Кроме того, существуют средства от насморка для приема внутрь - таблетки и сиропы - которые помогут уменьшить отек носа, зуд, чихание и головные боли.
Для снижения риска развития насморка и других инфекций дыхательных путей очень важно ежедневно сознательно укреплять иммунитет. Здоровый образ жизни - сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, регулярная физическая активность, пребывание на свежем воздухе, качественный сон и ограничение вредных привычек - формирует сильную иммунную систему и является наиболее эффективной профилактикой вирусных заболеваний. В холодное время года также полезны пищевые добавки с витамином D, жирными кислотами Омега-3, цинком, витамином С и другими антиоксидантами, которые помогают организму быстрее бороться с возбудителями вирусных заболеваний. Регулярная усталость или плохое самочувствие могут свидетельствовать о недостатке витаминов или минералов, поэтому при необходимости рекомендуется сдать анализы и проконсультироваться со специалистом для коррекции стратегии укрепления иммунитета.