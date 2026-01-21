Лук, чеснок и капли: что на самом деле помогает при заложенности носа?

"Хотя люди до сих пор склонны думать, что простуду вызывает переохлаждение, на самом деле типичный зимний насморк чаще всего является результатом развития вирусной инфекции, которой способствуют внезапный холод и снижение защитных сил организма после переохлаждения, намокания или стресса. Прежде всего, важно понять причину насморка - его могут вызывать вирусы и простуда, а также аллергия, слишком сухой воздух или даже психоэмоциональный стресс. Во время насморка слизистая оболочка носа особенно чувствительна, поэтому любое средство следует использовать строго по инструкции, прислушиваясь к своему самочувствию. Более того, в борьбе с насморком часто необходимы разные средства - в зависимости от причины насморка. Например, в случае вызванного вирусами насморка, когда наблюдается отек слизистой оболочки носа и затрудненное дыхание, рекомендуются препараты, снижающие давление в носовых пазухах и облегчающие дыхание, а при подозрении на аллергию будут полезны антигистаминные препараты. В свою очередь, уменьшить раздражение, вызванное слишком сухим воздухом, поможет увлажнитель воздуха", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.