Зимний уход за кожей: полное руководство по борьбе с сухостью и воспалениями от специалистов

Фармацевт подчеркивает, что использовать эмоленты надо не только тогда, когда симптомы уже проявились, но и для профилактики. Их выпускают в разной форме - в виде лосьонов, кремов, гелей или аэрозолей. Для каждого случая рекомендуется выбирать подходящую вам текстуру, проконсультировавшись с врачом или фармацевтом. В случаях более тяжелых повреждений рекомендуется использовать более густые кремы или лосьоны, нанося их толстым слоем и позволяя впитаться в кожу, между тем для профилактики достаточно более тонкого слоя. Наносить их рекомендуется несколько раз в день, особенно после мытья, когда кожа наиболее подвержена потере влаги и способна лучше всего впитать ухаживающие вещества.