Зимний уход за кожей: полное руководство по борьбе с сухостью и воспалениями от специалистов
В Латвию пришла настоящая зима с морозами и ветром, что для многих означает не только повседневные неудобства, но и дополнительные проблемы для кожи. Именно в зимние месяцы чаще обостряются кожные заболевания и появляются новые жалобы.
Как в это время правильно ухаживать за кожей и уменьшить риски обострений, объясняют клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова и дерматолог Ласма Калнберза.
Дерматолог Ласма Калнберза объясняет, что холодный воздух и отопление в помещениях сушат кожу, уменьшают естественный защитный слой кожного сала и усиливают трансэпидермальную потерю влаги. В результате кожа становится более чувствительной и подверженной раздражению и воспалению. Обострения возникают, когда кожа теряет влагу быстрее, чем способна ее восполнить, особенно у людей с атопическим дерматитом, себорейным дерматитом и псориазом.
Кожные заболевания, обостряющиеся зимой:
1. Псориаз
По оценкам, псориазом в Латвии болеют около 2-4% населения* или от 38 000 до 76 000 человек. Для псориаза характерны плотные, серебристые чешуйки на покрасневших участках кожи, часто с болезненными трещинами. Зимой обострение бывает вызвано холодным и сухим воздухом, уменьшением воздействия солнечного света (УФ излучения), а также стрессом, инфекциями и механическим раздражением, таким как трение от плотной одежды. В таких условиях шелушение усиливается, чешуйки воспаляются, кожа может потрескаться и стать болезненной, что значительно снижает повседневный комфорт.
2. Атопический дерматит
По международным оценкам, атопическим дерматитом страдают 3-7% взрослого населения. Исходя из этих данных, можно предположить, что в Латвии атопическим дерматитом болеют примерно от 57 000 до 133 000 человек. Атопический дерматит проявляется в виде сильного зуда, очень сухой, шероховатой кожи, покраснений и трещин, чаще всего затрагивая руки, лицо, шею и суставы. Зимой обострению способствуют сухой воздух, холод и отопительный сезон. Эти факторы нарушают защитный барьер кожи, а зуд чаще всего провоцируется именно сухостью кожи, а не аллергенами. Ситуацию усугубляет также частое мытье рук и использование дезинфицирующих средств, в результате чего зуд усиливается, кожа трескается и могут развиться вторичные инфекции.
3. Себорейный дерматит
Согласно международным оценкам распространенности (около 4-5% популяции), в Латвии может быть примерно от 57 000 до 95 000 человек с себорейным дерматитом. Для себорейного дерматита характерны шелушение, жирная или сухая чешуйчатая кожа и блестящее покраснение, чаще всего на коже головы, лица, на бровях и за ушами. Фармацевт объясняет, что зимой обострению способствуют недостаток ультрафиолетового излучения, стресс, изменения в иммунном ответе и ношение шапок, ограничивающее вентиляцию кожи головы и способствующее активности микроорганизмов (особенно дрожжевых грибков рода Malassezia). В результате усиливается шелушение, покраснение и зуд, вызывая сильный дискомфорт.
Ранние признаки обострений, на которые следует обратить внимание
Дерматолог призывает не пропустить первые признаки, свидетельствующие о том, что кожа утратила влажность и функцию защитного барьера:
- ощущение стянутости после умывания - кожа становится неприятно сухой уже вскоре после умывания, даже при использовании мягких очищающих средств,
- усиление сухости и шелушения - появляются шероховатые, шелушащиеся участки кожи, которых прежде не было,
- легкий зуд или покалывание - могут быть первым признаком нарушения защитного барьера кожи,
- покраснение или изменение текстуры - кожа становится розоватой или неровной, особенно на руках, лице и участках, имеющих тенденцию к обострению,
- жжение от обычных средств по уходу за кожей - даже хорошо переносимые раньше средства вдруг начинают раздражать кожу.
Распространенные ошибки и рекомендации
Ксения Лукьянова подчеркивает, что в зимнее время состояние кожи нередко ухудшается из-за безобидных на первый взгляд повседневных привычек. Например, частое и долгое умывание горячей водой постепенно разрушает защитный барьер кожи, делая ее более сухой и чувствительной к раздражениям. Рекомендуется мыться не дольше 10-15 минут и избегать слишком горячей воды. После мытья также рекомендуется слегка вытереть тело и избегать растирания кожи полотенцем.
Еще больше усугубить ситуацию может использование неподходящих очищающих средств - особенно содержащих ароматические вещества или имеющих слишком высокий уровень pH. Поэтому фармацевт советует выбирать мягкие очищающие средства с уровнем pH, близким pH кожи (около 5-5,5), который помогает поддерживать ее естественный баланс.
Распространенной ошибкой является также недостаточное увлажнение кожи или использование средств по уходу только тогда, когда уже наступил выраженный дискомфорт. Зимой ухаживать за кожей надо регулярно, потому что сухой воздух в помещении и резкие перепады температуры способствуют потере влаги, даже если симптомы сначала кажутся незначительными.
Дерматолог добавляет, что во время обострений не следует продолжать использование активных веществ, таких как кислоты или ретинол, особенно на лице и пораженных участках кожи, потому что они могут еще больше раздражать ослабленную кожу. Для уменьшения воздействия на кожу сухого воздуха рекомендуется использовать в помещениях увлажнители воздуха, а также обратить внимание на одежду - предпочтение надо отдавать мягким, дышащим тканям из хлопка, ведь толстые слои зимней одежды из шерстяных или синтетических волокон могут натирать чувствительную кожу, вызывая раздражение или обострение воспаления.
Эмоленты - союзники для контроля обострений
Фармацевт объясняет, что зимой эмоленты становятся одним из важнейших средств для ухода при обострениях кожных заболеваний. Они помогают восстановить защитный барьер кожи и замедляют испарение влаги. В состав эмолентов обычно входят вещества, образующие на коже защитную пленку (такие как вазелин, парафин или силикон), липидовосстанавливающие компоненты, такие как керамиды и растительные масла, а также связывающие влагу вещества - гиалуроновая кислота, глицерин или мочевина, помогающие удерживать влагу и уменьшающие ощущение сухости. Для людей с атопическим дерматитом, себорейным дерматитом или псориазом регулярное использование эмолентов может иметь решающее значение, чтобы зуд, покраснение и трещины не превратились в полноценное обострение.
Фармацевт подчеркивает, что использовать эмоленты надо не только тогда, когда симптомы уже проявились, но и для профилактики. Их выпускают в разной форме - в виде лосьонов, кремов, гелей или аэрозолей. Для каждого случая рекомендуется выбирать подходящую вам текстуру, проконсультировавшись с врачом или фармацевтом. В случаях более тяжелых повреждений рекомендуется использовать более густые кремы или лосьоны, нанося их толстым слоем и позволяя впитаться в кожу, между тем для профилактики достаточно более тонкого слоя. Наносить их рекомендуется несколько раз в день, особенно после мытья, когда кожа наиболее подвержена потере влаги и способна лучше всего впитать ухаживающие вещества.