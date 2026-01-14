Одна типичная ошибка в мороз - и отдых превращается в проблему: о чем предупреждают эксперты
С установлением холодной погоды многие сторонники активного образа жизни и зимой продолжают заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе – совершают пробежки, катаются на коньках, санках, лыжах или просто активно двигаются вместе с детьми. Регулярная физическая активность на свежем воздухе помогает укрепить здоровье, улучшить самочувствие и накопить энергию, однако низкая температура воздуха, обледенение, сумерки и переменчивая погода значительно повышают риск травм и обморожений.
Чтобы спортивные занятия в холодную погоду доставляли радость, а не становились причиной проблем со здоровьем, страховая компания Gjensidige с учетом типичной для зимы погоды обобщила наиболее важные советы по безопасности.
Одежда и снаряжение – подготовьтесь к холодам
Одно из важнейших условий безопасных спортивных занятий в холодную погоду – подходящая одежда. Занимаясь спортом в холодную погоду, советуем надевать одежду в несколько слоев, отдав предпочтение дышащим и влагоотводящим материалам. Одежда из хлопка на сей раз не подойдет, так как она впитывает влагу и может способствовать охлаждению тела.
Дополнительное внимание следует обратить на то, чтобы одеждой было закрыто все тело, включая конечности – снизить риск обморожения помогут рукавицы, шарф, шапка или повязка на голову и теплые носки. Важно также выбрать соответствующую погоде и занятиям обувь или снаряжение с хорошим сцеплением, ведь обледеневшие, влажные или неровные поверхности значительно увеличивают вероятность поскользнуться и упасть. Если предполагаются занятия в темное время суток или в сумерках, то на одежду рекомендуется прикрепить светоотражающие элементы или использовать источники света, чтобы другие участники дорожного движения или прохожие могли легче заметить двигающихся людей.
Что следует учитывать до и во время спортивных занятий?
Перед выходом важно проверить, какая на улице погода – температура воздуха, скорость ветра, осадки и видимость. Это поможет выбрать подходящую одежду, безопасное место и интенсивность тренировки. Не менее важно также разогреться – в холодную погоду мышцы более скованные, поэтому без должной подготовки увеличивается риск растяжений и других травм. Кроме того, разогреваться перед выходом на улицу рекомендуется в помещении или хотя бы в частично защищенном от холода месте.
Занимаясь спортом на улице, надо учитывать окружающую обстановку – скользкие дорожки, сугробы, ямы, рельеф или плохая видимость требуют более осторожных движений и внимания. Если погода особенно неблагоприятная – большой мороз, обледенение, метель или сильный ветер, – на первом месте всегда должна быть безопасность. Надо сократить продолжительность и интенсивность занятий или выбрать альтернативные занятия в помещениях. Вдыхание холодного, сухого воздуха – еще один аспект, на который следует обратить внимание. Во время активных движений при низкой температуре важно сознательно следить за дыханием, ведь дыхание через рот может раздражать дыхательные пути, создать дискомфорт и увеличить риск заболевания вирусными инфекциями. Маска для лица, шарф-воротник или даже конфета во рту могут помочь дыханию через нос и согреть вдыхаемый воздух.
После занятий – согрейтесь и восстановите силы
После спортивных занятий или активного отдыха в холодную погоду важно как можно скорее сменить мокрую одежду и согреться, чтобы предотвратить быстрое охлаждение тела. Рекомендуется сделать легкую заминку, растянуть мышцы и выпить теплый напиток. Если после занятий вы чувствуете боль, головокружение или другие необычные ощущения, то не следует это игнорировать – своевременная реакция может уберечь от более серьезных проблем со здоровьем. Во время занятий спортом и после них важно также не забывать об употреблении жидкости, даже если на холоде жажда кажется менее выраженной.
"В зимнее время мы видим, что травмы часто возникают не на спортивных соревнованиях, а во время повседневной физической активности, когда человек переоценивает свои силы или недооценивает влияние погодных условий. Поскользнуться, получить растяжение или обморожение может каждый, поэтому мы призываем активных жителей быть осторожными и своевременно задуматься о финансовой безопасности. Страховка от несчастных случаев может оказать значительную поддержку в ситуациях, когда травма все же произошла", – подчеркивает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.
Когда занятия на свежем воздухе лучше отложить
Важно помнить, что не каждый день подходит для занятий спортом или активного отдыха на свежем воздухе. При очень низкой температуре, сильном ветре, гололеде или плохой видимости безопаснее будет отложить занятия или провести их в помещении. Также не следует начинать тренировку при плохом самочувствии, симптомах простуды или если вы недостаточно отдохнули. Каждому, занимаясь спортом или активно проводя время на свежем воздухе, следует оценить свои возможности, состояние здоровья и окружающие условия. Осознанные действия и осторожность помогут и в холодное время года сохранить радость движения без лишнего риска.