Одна типичная ошибка в мороз - и отдых превращается в проблему: о чем предупреждают эксперты

Занимаясь спортом на улице, надо учитывать окружающую обстановку – скользкие дорожки, сугробы, ямы, рельеф или плохая видимость требуют более осторожных движений и внимания. Если погода особенно неблагоприятная – большой мороз, обледенение, метель или сильный ветер, – на первом месте всегда должна быть безопасность. Надо сократить продолжительность и интенсивность занятий или выбрать альтернативные занятия в помещениях. Вдыхание холодного, сухого воздуха – еще один аспект, на который следует обратить внимание. Во время активных движений при низкой температуре важно сознательно следить за дыханием, ведь дыхание через рот может раздражать дыхательные пути, создать дискомфорт и увеличить риск заболевания вирусными инфекциями. Маска для лица, шарф-воротник или даже конфета во рту могут помочь дыханию через нос и согреть вдыхаемый воздух.