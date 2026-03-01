airBaltic предоставляет актуальную информацию о рейсах в Дубай и обратно

Полеты в Дубай и из Дубая временно приостановлены из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и региональных ограничений воздушного пространства, говорится в заявлении национальной авиакомпании airBaltic. Все рейсы отменены до 2 марта, включая рейс BT792 из Дубая в Ригу 3 марта.