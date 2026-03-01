airBaltic предоставляет актуальную информацию о рейсах в Дубай и обратно
В связи с ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства латвийская национальная авиакомпания airBaltic временно приостановила полеты в Дубай и обратно.
Полеты в Дубай и из Дубая временно приостановлены из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и региональных ограничений воздушного пространства, говорится в заявлении национальной авиакомпании airBaltic. Все рейсы отменены до 2 марта, включая рейс BT792 из Дубая в Ригу 3 марта.
Пассажирам рекомендуется воздержаться от приезда в аэропорт до уточнения статуса рейсов.
Авиакомпания сообщает, что если рейс запланирован до 3 марта, пассажиры могут перенести свое бронирование на ближайший доступный рейс или могут запросить возврат денег на сайте.
Пассажиры, которые приобрели билеты непосредственно на сайте airBaltic, будут проинформированы индивидуально, как только появится дополнительная информация. Если билет был приобретен через туристическое агентство, необходимо связаться с ним.