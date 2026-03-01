Из-за акцизного налога с сегодняшнего дня выросли цены на алкогольные напитки
С сегодняшнего дня, 1 марта, в Латвии вступают в силу новые ставки акцизного налога на алкогольные напитки.
Ставка акциза на пиво за каждый объемный процент абсолютного спирта на 100 литров увеличится с 9,8 евро до 10,58 евро, а минимальный размер налога на пиво за 100 литров вырастет с 18,1 до 19,6 евро.
Ставка акциза на вино увеличивается со 134 евро за 100 литров до 148 евро.
Для ферментированных напитков с содержанием алкоголя до 6% ставка увеличивается с 77 евро до 85 евро за 100 литров, для ферментированных напитков свыше 6% — со 135 евро до 148 евро.
Для промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15% ставка акциза увеличивается со 159 до 192 евро за 100 литров, а для промежуточных продуктов с содержанием алкоголя от 15% до 22% — с 264 до 325 евро за 100 литров.
Для спирта и прочих крепких алкогольных напитков ставка за 100 литров абсолютного спирта увеличивается с 1955 евро до 2084 евро, а для малых производителей алкогольных напитков за 100 литров абсолютного спирта — с 977,5 евро до 1042 евро.
Для потребителей это значит, что крепкий алкоголь подорожает примерно на 0,51 евро за бутылку, вино — на 0,15–0,30 евро, а пиво — примерно на 0,03 евро за поллитра.