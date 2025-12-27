Неудачно поскользнулся и упал: когда обязательно ехать в травмпункт, а когда можно лечиться дома
Ох, как же так получилось?! Поскользнулся, упал и ушиб голову, руку, ногу… Вариантов много. Что делать? Идти домой и надеяться, что боль пройдет, ехать в травмпункт или вызывать скорую? Объясняет травматолог Veselības centrs 4 Гунтис Эйхенбергс.
Травмы, полученные при падении на льду, бывают разными — можно слегка ушибиться, подняться и пойти дальше, но может случиться и так, что падение окажется серьезным. Не всегда при падении удар приходится о ровную поверхность — можно, например, удариться о край тротуара. Типично, что при падении люди ломают кисти, руки, копчик, лодыжки.
Насколько сильно ушибся?
Если при движении ушибленной рукой или ногой ты не чувствуешь резкой боли и если на травмированную ногу можешь опираться, то, скорее всего, перелома нет. Однако стопроцентной гарантии тоже нет, потому что иногда только на рентгене видно, что после травмы все-таки произошел надлом поверхности кости, что также квалифицируется как перелом.
Если после падения видно, что конечность деформирована, это может быть как перелом, так и вывих. Однако если в момент падения ты услышал хруст, это указывает на перелом.
Если есть хотя бы малейшие подозрения на перелом, следует сделать рентген. Правда, путь через поликлинику и запись к семейному врачу может быть слишком долгим, поэтому даже если кажется, что все в порядке, для собственного спокойствия в течение трех дней стоит обратиться в травмпункт и сделать рентген.
Как действовать, если ушиб легкий?
На ушибленное место прикладывай что-нибудь холодное, но не прямо на кожу, чтобы не получить обморожение. Между телом и холодом положи ткань, подойдет и полотенце. Сегодня доступны современные охлаждающие аэрозоли, гели и ледяные пакеты.
Холод сужает кровеносные сосуды, тем самым снижая риск кровоизлияния, так как любая травма вызывает повреждение мягких тканей. При растяжении, рваной травме, а также при растяжении лодыжки возникает кровоизлияние, и чем больше будет отек, тем дольше затем будет процесс заживления.
От боли можно использовать обезболивающий гель, а также безрецептурные лекарства. Холодный компресс тоже помогает уменьшить боль.
Греть травмированное место нельзя, потому что тогда происходит обратное — сосуды расширяются, кровоизлияние усиливается, отек увеличивается.
А вдруг перелом?
Если кажется, что что-то сломано, звони в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD). Ее специалисты во время телефонного разговора оценят состояние. Учитывай, что в вызове могут отказать, сказав, что нужно самостоятельно добраться до травмпункта, если ты способен передвигаться.
Если при падении ушиблена грудная клетка или голова — появляется головокружение, мутнеет зрение или даже была потеря сознания, — нужно срочно вызывать NMPD!