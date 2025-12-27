Неудачно поскользнулся и упал: когда обязательно ехать в травмпункт, а когда можно лечиться дома

Если при движении ушибленной рукой или ногой ты не чувствуешь резкой боли и если на травмированную ногу можешь опираться, то, скорее всего, перелома нет. Однако стопроцентной гарантии тоже нет, потому что иногда только на рентгене видно, что после травмы все-таки произошел надлом поверхности кости, что также квалифицируется как перелом.