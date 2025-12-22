Нордическая диета улучшает здоровье сердца и печени. Что надо знать?
Нордическая диета, основанная на рыбе, овощах, ягодах и бобовых, способна значительно улучшить состояние печени и контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Швеции, опубликовавшие результаты исследования в журнале Nature Communications.
Речь идет о заболевании, которое в медицине известно как метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (MASLD). В отличие от классических проблем с печенью, это состояние не связано с употреблением алкоголя. Оно возникает, когда в печени накапливается избыточный жир, и, по оценкам экспертов, его распространенность в стремительно растет.
Что показало исследование
Шведские ученые на протяжении года наблюдали более 150 участников, среди которых были люди с диабетом второго типа и MASLD. Испытуемых разделили на три группы:
- первая придерживалась низкоуглеводной растительной диеты с минимальным количеством продуктов животного происхождения;
- вторая соблюдала здоровую нордическую диету;
- третья продолжала питаться в обычном режиме.
Всем участникам рекомендовали сократить потребление сладких напитков, сладостей и перекусов с добавленным сахаром.
Результаты показали, что нордическая диета помогла снизить содержание жира в печени более чем на 20 процентов, улучшить контроль уровня глюкозы в крови и сократить показатели так называемого плохого холестерина. Более половины участников с MASLD добились ремиссии заболевания.
Мнение экспертов
Профессор Ульф Ризерус, специалист по клиническому питанию и обмену веществ из Уппсальского университета и соавтор исследования, отметил, что именно нордическая диета дала наилучшие результаты у пациентов с диабетом.
По его словам, улучшения наблюдались не только в состоянии печени, но и в показателях сахара крови, липидного профиля и уровня воспаления. Особенно важно, что участники не ограничивали калорийность рациона и могли есть рекомендованные продукты в свободном объеме, при этом многие из них все равно теряли вес.
Доктор Михаэль Фриден, еще один соавтор исследования, подчеркнул, что в отличие от строгих диет с жестким подсчетом калорий, такой подход легче соблюдать в долгосрочной перспективе.
Почему это работает
Точный механизм влияния нордической диеты пока не установлен. Однако ученые предполагают, что положительный эффект связан с высоким потреблением цельнозерновых продуктов, овса и хлеба из цельного зерна, а также с низким содержанием сливочного масла и насыщенных жиров.
Ранее исследования уже указывали на способность скандинавского типа питания снижать артериальное давление и способствовать здоровому снижению веса.
Специалисты подчеркивают, что новые данные могут лечь в основу будущих рекомендаций по питанию, особенно для людей с избыточным весом, преддиабетом и диабетом второго типа. Нордическая диета в этом контексте рассматривается как эффективный и устойчивый инструмент для поддержания здоровья печени и обмена веществ.
Основные принципы нордической диеты
- упор на рыбу и морепродукты, особенно жирные сорта;
- большое количество овощей, корнеплодов и капусты;
- регулярное употребление ягод;
- цельнозерновые продукты вместо рафинированных;
- бобовые как важный источник белка;
- минимум сахара, сладостей и ультрапереработанных продуктов;
- ограниченное потребление сливочного масла и насыщенных жиров.
Этот формат питания считается устойчивым, не требует жесткого подсчета калорий и хорошо подходит для длительного соблюдения, что и объясняет его эффективность при диабете второго типа и жировой болезни печени.
Пример меню нордической диеты на день
Завтрак
Овсяная каша на воде или нежирном молоке с добавлением черники, брусники или малины.
Ломтик цельнозернового хлеба с тонким слоем мягкого сыра или авокадо.
Чай или кофе без сахара.
Перекус
Натуральный йогурт без добавок или горсть орехов.
Яблоко или груша.
Обед
Запеченная или отварная рыба (лосось, сельдь, треска).
Отварной картофель или перловка.
Салат из сезонных овощей с рапсовым маслом.
Полдник
Цельнозерновой хлебец с хумусом или пастой из бобовых.
Ягоды или фрукт по сезону.
Ужин
Тушеные овощи (капуста, морковь, брокколи, корнеплоды).
Чечевица или фасоль как источник растительного белка.
Небольшая порция рыбы или яйца.
Напитки в течение дня
Вода, травяные чаи. Сладкие напитки исключаются.