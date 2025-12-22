Нордическая диета улучшает здоровье сердца и печени. Что надо знать?

По его словам, улучшения наблюдались не только в состоянии печени, но и в показателях сахара крови, липидного профиля и уровня воспаления. Особенно важно, что участники не ограничивали калорийность рациона и могли есть рекомендованные продукты в свободном объеме, при этом многие из них все равно теряли вес.