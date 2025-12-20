Петерис Апинис объяснил, что на самом деле произошло в детской больнице и какие будут последствия

Мне когда-то посчастливилось и выпала честь быть редактором уникальной книги профессора Илмарса Лазовского «Клинические симптомы и синдромы». Профессор хранил в своей уникальной памяти около 1500 синдромов и заболеваний, но даже с ними он не сталкивался в жизни и не лечил таких пациентов. Диагностика и лечение означают не только знания, но и опыт, и то, что профессор Паулс Страдиньш называл искусством. И еще – медицина часто означает также умение и опыт выполнять манипуляции, операции. Каждый из нас хочет, чтобы нас оперировал самый опытный хирург в этой области, который за год проводит несколько сотен конкретных операций. Например, онкологические пациенты хотят, чтобы их оперировал Армандс Сивиньш. Он оперирует с раннего утра до позднего вечера, и я не верю, что у него хватает времени читать что-то по неврологии или кардиологии, не говоря уже о контроле качества. У меня есть другой пример — Андрей Эрглис. У него тоже золотые руки, но он как-то умудряется читать невероятное количество литературы по всем областям медицины и слушать самые интересные новости на конгрессах.