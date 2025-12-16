Опасные осложнения: введение филлеров в область лица может привести к инсульту или слепоте
Международное исследование выявило масштаб проблемы сосудистых осложнений после филлеров. Эксперты призывают использовать ультразвук во время процедур, чтобы избежать закупорки артерий и необратимых повреждений лица.
Процедуры с косметическими филлерами давно стали рутиной: убрать «гусиные лапки», сгладить носогубные складки или добавить объема губам можно за считаные минуты и без операции. Однако специалисты все громче предупреждают: за внешней простотой скрывается редкий, но потенциально катастрофический риск.
Речь идет о сосудистой окклюзии — состоянии, при котором введенный филлер перекрывает кровоток в артериях лица. В тяжелых случаях это может привести к некрозу тканей, необратимой деформации лица, слепоте и даже инсульту.
Наиболее часто для инъекций используют гиалуроновую кислоту. В большинстве случаев побочные эффекты ограничиваются покраснением или синяками. Но если гель попадает в сосуд или сдавливает его, последствия могут развиваться стремительно.
Особенно опасной зоной считается нос. Его сосуды напрямую связаны как с основными артериями лица, так и с артериями, питающими глаза. Любая ошибка в этой области может закончиться потерей зрения или нарушением мозгового кровообращения. «Сосудистые осложнения при инъекциях в лицо могут быть разрушительными. Без своевременного и точного лечения они приводят к некрозу и тяжелым деформациям», — отмечает радиолог Роза Мария Сильвейра Сигрист из Университета Сан-Паулу.
Сигрист возглавила международное исследование, в котором проанализировали случаи сосудистых осложнений после введения филлеров у 100 пациентов в шести клиниках мира — от дерматологии до пластической хирургии. С помощью ультразвука врачи обнаружили, что у 42 процентов пациентов отсутствовал кровоток в мелких сосудах, соединяющих поверхностные и глубокие артерии лица.
Сегодня при подозрении на сосудистую окклюзию врачи обычно вводят гиалуронидазу — фермент, который растворяет гиалуроновую кислоту. Но без визуального контроля лечение часто проводится «вслепую». Эксперты предлагают изменить этот подход и использовать ультразвук как до, так и во время процедуры. «Без УЗИ врач ориентируется только на внешние симптомы. С ультразвуком мы видим точное место закупорки и можем воздействовать прицельно, используя меньшую дозу препарата и добиваясь лучших результатов», — объясняет Сигрист.
Более того, УЗИ может применяться и на этапе введения филлеров, помогая размещать препарат максимально точно и снижая риск осложнений еще до их возникновения. Серьезные осложнения действительно редки - по данным клинических обзоров, менее 0,05 процента инъекций приводят к сосудистой окклюзии, и большинство таких случаев проходят без долгосрочных последствий. Но когда осложнение все же возникает, счет может идти на минуты.