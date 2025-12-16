Опасные осложнения: введение филлеров в область лица может привести к инсульту или слепоте

Сегодня при подозрении на сосудистую окклюзию врачи обычно вводят гиалуронидазу — фермент, который растворяет гиалуроновую кислоту. Но без визуального контроля лечение часто проводится «вслепую». Эксперты предлагают изменить этот подход и использовать ультразвук как до, так и во время процедуры. «Без УЗИ врач ориентируется только на внешние симптомы. С ультразвуком мы видим точное место закупорки и можем воздействовать прицельно, используя меньшую дозу препарата и добиваясь лучших результатов», — объясняет Сигрист.