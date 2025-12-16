5 знаков зодиака, которым в 2026 году деньги будут идти сами в руки

Многие Львы решатся на то, о чем давно думали: открыть свое дело, сменить работу или начать проект мечты. В течение года возможны неожиданные шансы через знакомства и профессиональные сообщества. В итоге 2026 год может стать одним из самых прибыльных за долгое время.