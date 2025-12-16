Важная информация по налогу на недвижимость в 2026 году в Риге: что надо успеть сделать до 1 января

Если льготы по NĪN ранее не получались, и налогоплательщик соответствует одной из категорий, установленных в Обязательных правилах, которым могут быть применены льготы по NĪN (например, пенсионер, лицо с инвалидностью 1-й или 2-й группы, ребенок с инвалидностью, налогоплательщик, имеющий общее задекларированное место жительства с лицом с инвалидностью 1-й или 2-й группы или ребенком с инвалидностью, лицо, признанное пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС или ликвидатором последствий этой аварии и др.), то для начала получения льгот по NĪN необходимо до 15 декабря таксационного года подать в департамент заявление о предоставлении льгот и зарегистрировать канал э-связи, если указанное требование относится к конкретному налогоплательщику.