Важная информация по налогу на недвижимость в 2026 году в Риге: что надо успеть сделать до 1 января
В преддверии нового года Финансовый департамент Рижского самоуправления информирует жителей об актуальных вопросах применения налога на недвижимое имущество (NĪN) в 2026 году и напоминает об условиях, которые могут повлиять на размер NĪN.
Для применения пониженной ставки NĪN необходимо задекларировать место жительства в Риге до 1 января
Применение пониженной ставки NĪN (от 0,2% до 0,6% от кадастровой стоимости) к недвижимому имуществу, предназначенному для проживания в Риге, связано с декларированием места жительства на 00:00 часов 1 января таксационного года.
- Чтобы в 2026 году к квартирной собственности и индивидуальному (одноквартирному) дому была применена пониженная ставка NĪN, по состоянию на 00:00 часов 1 января 2026 года в этом объекте (независимо от его площади) должно быть задекларировано место жительства хотя бы одного лица.
- В свою очередь, для домов с двумя или более квартирами, не разделенных на квартирные собственности (в т.ч. условные доли такого дома), а также для групп помещений в нежилом здании, используемых для проживания, площадь, облагаемая пониженной ставкой NĪN, привязана к количеству задекларированных в объекте лиц. Пониженная ставка применяется к той части площади дома, исходя из того, что на одно лицо, задекларировавшее место жительства на 00:00 часов 1 января таксационного года, приходится 30 м² от площади жилья.
- Если в жилом объекте на 00:00 часов 1 января 2026 года не будет задекларованных лиц, то за весь 2026 год будет применена основная ставка NĪN в размере 1,5% от кадастровой стоимости объекта, независимо от изменений количества задекларированных лиц в течение таксационного года.
- Для применения пониженной ставки налога к юридическим лицам и коммерсантам, помимо задекларированных в объекте лиц, дополнительно оценивается, сдается ли конкретное имущество внаем для проживания и закреплены ли права найма в Земельной книге.
Призываем налогоплательщиков проверить и, при необходимости, своевременно актуализировать список лиц, задекларированных в их собственности. Информацию о лицах, задекларированных в вашей собственности, можно получить на портале latvija.gov.lv в э-услуге «Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas» (Лица, задекларированные в моей собственности и указавшие дополнительный адрес) или обратившись в Управление по делам гражданства и миграции.
Применение льгот по NĪN
С 2026 года не введены новые категории получателей льгот по NĪN, и условия предоставления льгот также не меняются. Департамент будет применять льготы по NĪN в 2026 году к тем же категориям налогоплательщиков, что и в 2025 году.
Применение льгот по NĪN для семей с детьми
В соответствии с порядком, установленным в Обязательных правилах Рижской думы № 109 «О порядке предоставления льгот по NĪN в Риге», льготы по NĪN семьям с детьми (до достижения 19 лет) предоставляются автоматически, на основании данных Единой информационной системы Рижской думы, определяя соответствие налогоплательщика требованиям Обязательных правил на 1 января таксационного года.
Однако, если в семье есть ребенок в возрасте от 19 до 24 лет, который на 1 января таксационного года продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование на дневном отделении (полное очное обучение), то налогоплательщик должен до 15 декабря таксационного года подать в департамент заявление о получении льгот и справку из учебного заведения о том, что ребенок после достижения совершеннолетия (но не дольше, чем до достижения 24 лет) на 1 января таксационного года продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование на дневном отделении (полное очное обучение).
Обращаем внимание, что в случаях, когда ребенок продолжает обучение в Латвии и данные доступны в Государственной информационной системе образования, заявление также можно подать по телефону, позвонив на информационный телефон Риги 80001201 (по рабочим дням с 8:00 до 18:00). Консультант во время разговора проведет проверку данных и, если будет установлено соответствие, зарегистрирует заявление на предоставление льгот по NĪN.
Для начала получения льгот отдельным категориям налогоплательщиков необходимо подать заявление
Если льготы по NĪN ранее не получались, и налогоплательщик соответствует одной из категорий, установленных в Обязательных правилах, которым могут быть применены льготы по NĪN (например, пенсионер, лицо с инвалидностью 1-й или 2-й группы, ребенок с инвалидностью, налогоплательщик, имеющий общее задекларированное место жительства с лицом с инвалидностью 1-й или 2-й группы или ребенком с инвалидностью, лицо, признанное пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС или ликвидатором последствий этой аварии и др.), то для начала получения льгот по NĪN необходимо до 15 декабря таксационного года подать в департамент заявление о предоставлении льгот и зарегистрировать канал э-связи, если указанное требование относится к конкретному налогоплательщику.
Отдельные категории получателей льгот по NĪN (пенсионеры, лица с инвалидностью 1-й или 2-й группы, пострадавшие в аварии на ЧАЭС) могут подать заявление на получение льгот также по телефону, позвонив на информационный телефон Риги 80001201 (по рабочим дням с 8:00 до 18:00). Консультант во время разговора проведет проверку данных и, если будет установлено соответствие, зарегистрирует заявление на предоставление льгот по NĪN.
Обращаем внимание, что заявление необходимо подать только один раз, и в последующие таксационные годы его не нужно подавать повторно, если не утрачено или не изменилось основание для предоставления льгот или соответствие условиям предоставления льгот.
Для получения льгот по NĪN нескольким категориям налогоплательщиков необходимо зарегистрировать канал э-связи с самоуправлением до 1 января
Для ряда категорий налогоплательщиков наличие электронного канала связи (официальный электронный адрес или электронная почта) на 1 января таксационного года является обязательным условием для получения льгот по NĪN в соответствии с Обязательными правилами.
Условие об электронной связи не относится к налогоплательщикам – пенсионерам, лицам с инвалидностью 1-й или 2-й группы, лицам, признанным пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС или ликвидаторами последствий этой аварии, лицам, которым присвоен статус малообеспеченного или нуждающегося домохозяйства, политически репрессированным лицам и несовершеннолетним лицам.
Поэтому, налогоплательщики, которым департамент будет применять льготы по NĪN автоматически, на основании данных Единой информационной системы Рижской думы (на 01.01.2026) при расчете NĪN на 2026 год (например, семьи с детьми и др.), чтобы получить льготы по NĪN за 2026 год, смогут согласиться на электронную связь с департаментом или подать обоснованное заявление о причинах, препятствующих регистрации канала э-связи, только до 1 января. Льготы по NĪN будут предоставлены за весь 2026 год, если будет сохраняться соответствие условиям предоставления льгот, установленным в Обязательных правилах.
Обращаем внимание, что в 2026 году не предусмотрено установление переходного периода и продление возможности регистрации канала э-связи для получения льгот по NĪN.
Если официальный электронный адрес уже создан или вся корреспонденция, связанная с NĪN, уже получается по электронной почте, а также в случаях, когда требование о регистрации э-связи не относится к конкретному налогоплательщику, то обращаться в департамент для продолжения получения льгот по NĪN в 2026 году не требуется.
Если вы еще не зарегистрировали канал э-связи, это можно сделать:
- активировав официальный электронный адрес на портале Latvija.gov.lv;
- подав заявление на портале www.eriga.lv (в разделе «Nekustamā īpašuma nodoklis» – Налог на недвижимое имущество, услуга «E-dokumentu iesniegums» – Подача э-документов);
- подав заявление на портале www.epakalpojumi.lv (в разделе «Nekustamais īpašums» – Недвижимое имущество, услуга «E-pasta un SMS pieteikums» – Заявка на электронную почту и SMS);
- отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты: pip@riga.lv (электронная форма доступна на веб-сайте pip.riga.lv в разделе «Veidlapas» – Формы – Приложение 3);
- отправив заявление в департамент по почте на адрес: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012;
- заявив электронную почту для корреспонденции лично по адресу: Terēzes iela 5, Rīga (только по предварительной записи по телефону 29457052);
- поместив заявление в почтовый ящик, расположенный у входных дверей учреждения по адресу: Terēzes iela 5, Rīga.
Более подробная информация доступна на веб-сайте департамента pip.riga.lv или по информационному телефону Риги 80001201 (бесплатно), +371 67012222 (для звонков из-за границы).