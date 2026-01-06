В среду станет еще немного холоднее
Температура воздуха в пригородах ночью может опуститься до -10 градусов, днем ожидается не выше -5 градусов.
В среду в Латвии станет холоднее, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В первой половине ночи в большинстве регионов страны пройдет снег, температура воздуха ночью опустится до -7...-12 градусов. Ночью и днем будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем не превысит -3...-8 градусов.

В Риге ночью пройдет снег, затем облачность уменьшится, и днем осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха в пригородах ночью может опуститься до -10 градусов, днем ожидается не выше -5 градусов.

