В Латвии
Сегодня 18:07
В среду станет еще немного холоднее
В среду в Латвии станет холоднее, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В первой половине ночи в большинстве регионов страны пройдет снег, температура воздуха ночью опустится до -7...-12 градусов. Ночью и днем будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем не превысит -3...-8 градусов.
В Риге ночью пройдет снег, затем облачность уменьшится, и днем осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха в пригородах ночью может опуститься до -10 градусов, днем ожидается не выше -5 градусов.