Приговоренный к смертной казни получил письма от убитых Роба Райнера и его жены. Как это возможно?
Нэнон Уильямс, осужденный на смертную казнь заключенный из Техаса, поделился шокирующими подробностями своей связи со знаменитым голливудским режиссером Робом Райнером и его супругой Мишель Сингер. По его словам, он получил три электронных письма от пары уже после того, как мир облетела новость об их трагической гибели.
Как сообщает Daily Mail, одно из писем было отправлено Мишель Сингер всего за несколько часов до рокового инцидента. Однако из-за жесткой системы тюремной цензуры и задержек в проверке безопасности, Нэнон смог прочитать его лишь спустя несколько дней.
«Письма в тюрьме не приходят мгновенно. Процедуры проверки могут занимать от нескольких часов до нескольких суток, поэтому слова поддержки от людей, которых уже нет в живых, стали для меня настоящим потрясением», — признался Уильямс в интервью NBC News.
В своем последнем письме Мишель делилась впечатлениями от недавнего выхода в свет. За два дня до смерти супруги вместе со своими близкими друзьями — актером Билли Кристалом и его женой Дженис — посетили постановку «Стихи из заключения» (Lyrics From Lockdown) в Лос-Анджелесе. Мишель была настолько глубоко тронута выступлением, что назвала его в письме «потрясающим» и «пронзительным». Эти слова стали последней весточкой дружбы, которая зародилась еще в 2016 году.
Дружба между звездной парой и заключенным началась на почве искусства. Райнеры были впечатлены творческим проектом Уильямса, в котором он поднимал острые социальные вопросы - такие как системный расизм в судебной системе; жестокие реалии жизни в американских тюрьмах; психологическое состояние людей, годами ожидающих исполнения приговора.
Для Уильямса эта переписка была окном в мир, а для четы Райнер — способом поддержать талантливого человека в безнадежной ситуации.
Режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми в собственном доме в середине декабря 2025 года. Перед трагической смертью режиссер Роб Райнер поссорился с сыном, которого обвинили в убийстве родителей.