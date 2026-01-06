Приговоренный к смертной казни получил письма от убитых Роба Райнера и его жены. Как это возможно?

В своем последнем письме Мишель делилась впечатлениями от недавнего выхода в свет. За два дня до смерти супруги вместе со своими близкими друзьями — актером Билли Кристалом и его женой Дженис — посетили постановку «Стихи из заключения» (Lyrics From Lockdown) в Лос-Анджелесе. Мишель была настолько глубоко тронута выступлением, что назвала его в письме «потрясающим» и «пронзительным». Эти слова стали последней весточкой дружбы, которая зародилась еще в 2016 году.