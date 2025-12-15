Голливуд в шоке: режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми в собственном доме

Роб Райнер был одной из ключевых фигур Голливуда — актером, режиссером, продюсером и политическим активистом. Он родился в Бронксе (Нью-Йорк) в 1947 году и был сыном легенды комедии Карла Райнера. Первую широкую известность Роб получил благодаря роли Майкла «Митхеда» Стивика в новаторском ситкоме 1970-х All in the Family — эта роль принесла ему две премии «Эмми» и пять номинаций на «Золотой глобус».