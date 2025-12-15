Голливуд в шоке: режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми в собственном доме
Легендарный голливудский режиссер и актер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер Райнер были найдены мертвыми в своем доме в районе Брентвуд (Лос-Анджелес) — власти расследуют произошедшее как предполагаемое убийство. Тела супругов обнаружили в воскресенье днем, 14 декабря 2025 года, родственники, которые и вызвали экстренные службы.
Пожарная служба Лос-Анджелеса прибыла на вызов о необходимости медицинской помощи примерно в 15:30 и обнаружила в доме тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины. Расследование взяло на себя подразделение полиции Лос-Анджелеса по расследованию ограблений и убийств, охарактеризовав дело как «предполагаемое убийство».
Хотя полиция Лос-Анджелеса официально не подтвердила личности погибших, несколько источников и представитель семьи подтвердили, что жертвами являются Роб Райнер и его жена Мишель. По данным правоохранителей, у супругов были колото-резаные ранения.
Тяжелая утрата для Голливуда и не только
Смерть Роба Райнера вызвала шок в индустрии развлечений и за ее пределами. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс выразила глубокую скорбь, назвав произошедшее «разрушительной утратой для города и страны». Она отметила вклад Райнера в американскую культуру и общество, подчеркнув его творческую работу и защиту социальной и экономической справедливости.
«Вклад Роба Райнера отзывается во всей американской культуре и жизни общества, и он улучшил судьбы бесчисленного числа людей благодаря своему творчеству и правозащитной деятельности, направленной на социальную и экономическую справедливость. Выдающийся актер, режиссер, продюсер, сценарист и вовлеченный политический активист, он всегда использовал свои таланты во благо других», — сказала Басс.
Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также отдала дань памяти, назвав Райнера «творческим, смешным и любимым», а Мишель — его «незаменимым партнером, интеллектуальной опорой и любящей женой». Актриса Кэти Бейтс назвала новость «ужасающей» и «опустошающей», вспоминая Райнера как «блестящего и доброго», а Мишель — как «талантливого фотографа».
Основные вехи карьеры и личная жизнь
Роб Райнер был одной из ключевых фигур Голливуда — актером, режиссером, продюсером и политическим активистом. Он родился в Бронксе (Нью-Йорк) в 1947 году и был сыном легенды комедии Карла Райнера. Первую широкую известность Роб получил благодаря роли Майкла «Митхеда» Стивика в новаторском ситкоме 1970-х All in the Family — эта роль принесла ему две премии «Эмми» и пять номинаций на «Золотой глобус».
Перейдя к режиссуре, Райнер снял ряд наиболее любимых фильмов 1980–1990-х годов, включая This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990) и A Few Good Men (1992). Его работы получили признание критиков и коммерческий успех, а A Few Good Men был номинирован на «Оскар» как лучший фильм.
Помимо работы в кино, Райнер был активным политическим деятелем — он известен, в частности, резкой критикой президента Дональда Трампа и поддержкой прав ЛГБТК+, включая сооснование American Foundation for Equal Rights, сыгравшей роль в отмене запрета на однополые браки в Калифорнии.
Мишель Сингер Райнер: фотограф и партнер
Мишель Сингер Райнер была уважаемым фотографом и женой Роба более 35 лет. Супруги познакомились на съемках фильма When Harry Met Sally, где Мишель работала фотографом. Отмечается, что именно она сделала фотографию Дональда Трампа, использованную на обложке его книги Trump: The Art of the Deal. Мишель также была известна своей художественной работой и поддержкой карьеры и общественной деятельности мужа.
У Роба и Мишель трое детей: Джейк, Ник и Роми. Роб также был приемным отцом Трейси Райнер — дочери его первой жены, актрисы и режиссера Пенни Маршалл, с которой он состоял в браке с 1971 по 1981 год.
Расследование и реакция сообщества
Расследование продолжается, делом руководит подразделение полиции Лос-Анджелеса RHD. Заместитель начальника полиции Алан Хэмилтон заявил на пресс-конференции, что подозреваемых пока нет и никто не арестован; также полиция не рассматривает кого-либо как «персону интереса» на текущем этапе. Официальную причину смерти установит коронер округа Лос-Анджелес.
Элитный район Брентвуд, где жили Райнеры, был оцеплен, на месте сохранялось значительное присутствие правоохранителей. Вечером в воскресенье, по сообщениям, к дому отдельно приезжали друзья и коллеги, включая комиков Билли Кристала и Ларри Дэвида.