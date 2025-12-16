Перед трагической смертью режиссер Роб Райнер поссорился с сыном, которого сейчас обвиняют в убийстве родителей
Голливудский режиссер Роб Райнер и его сын Ник Райнер в субботу вечером на праздничной вечеринке крупно поссорились — это произошло за ночь до того, как в воскресенье днем, 14 декабря, были убиты Райнер и его жена Мишель Сингер Рейнер.
Несколько гостей вечеринки сообщают, что 78-летний Райнер и его 32-летний сын в субботу вечером на рождественской вечеринке, организованной Конаном О’Брайеном, участвовали в «очень громком споре». Один из источников отметил: «Ник всех пугал — вел себя странно, действовал неконтролируемо и постоянно спрашивал людей, являются ли они знаменитыми». Согласно информации TMZ, после ссоры Роб Райнер и Мишель Райнер покинули вечеринку.
Пара была найдена убитой в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье, 14 декабря. Позже Ник Райнер был задержан и обвинен в убийстве. В настоящее время он содержится под стражей без возможности освобождения под залог.
В интервью журналу People в 2016 году Ник рассказал, что на протяжении многих лет борется с наркотической зависимостью, которая началась еще в раннем подростковом возрасте. Он отметил, что уже в 15 лет попал в реабилитационный центр, а в периоды, когда зависимость выходила из-под контроля, он отдалялся от семьи и значительное время проводил без определенного места жительства. История его жизни частично отражена в автобиографическом фильме «Быть Чарли».