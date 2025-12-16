Перед трагической смертью режиссер Роб Райнер поссорился с сыном, которого сейчас обвиняют в убийстве родителей

В интервью журналу People в 2016 году Ник рассказал, что на протяжении многих лет борется с наркотической зависимостью, которая началась еще в раннем подростковом возрасте. Он отметил, что уже в 15 лет попал в реабилитационный центр, а в периоды, когда зависимость выходила из-под контроля, он отдалялся от семьи и значительное время проводил без определенного места жительства. История его жизни частично отражена в автобиографическом фильме «Быть Чарли».