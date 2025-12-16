Жителей предупредили о неудобствах, которые могут доставить начавшиеся в Адажи военные учения
Стрелять будут не в понарошку.
С 15 по 19 декабря в тёмное время суток, с 19:00 до 24:00, на военном полигоне «Адажи» будет очень шумно.

С 15 по 19 декабря в темное время суток, с 19:00 до 24:00, на военном полигоне «Адажи» артиллерийский батальон вооруженных сил США проведет боевые стрельбы, что может вызвать повышенный уровень шума.

Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием относиться к проводимым мероприятиям и временным неудобствам и выражают благодарность обществу за поддержку в укреплении обороноспособности Латвии.

По возможности оперативная информация о деятельности Механизированной бригады пехоты Сухопутных сил и союзников доступна в Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и Twitter (X).

