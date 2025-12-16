Самоуправление Кекавского края проведет вырубку в своих лесах - виноват короед
Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения качества лесов и обеспечить устойчивое управление, в лесах самоуправления Кекавского края будут проведены санитарные вырубки, сообщает дума.
Лес играет важную роль в удовлетворении потребностей жителей — для рекреации, туризма и формирования ландшафта. Для укрепления природного капитала в лесах самоуправления Кекавского края запланированы санитарные вырубки.
В восьми муниципальных лесных участках выявлены серьезные повреждения, вызванные еловым короедом. Короед (Ips typographus) является одним из самых опасных лесных вредителей, угрожающих еловым насаждениям в Латвии. Эти мелкие жуки за один сезон способны уничтожить даже целые массивы, нанося владельцам лесов значительный экономический ущерб. Из-за распространения вредителя в муниципальных лесах наблюдается массовое усыхание елей и повреждение деревьев, что существенно ухудшает состояние экосистемы и повышает риск распространения вредителя в соседних лесных массивах.
Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение качества и обеспечить устойчивое управление, на указанных участках необходимо провести санитарные рубки. Они предусматривают сплошную или выборочную вырубку поврежденных, зараженных вредителями, пораженных болезнями, а также сломанных и поваленных ветром деревьев, улучшая состояние лесных насаждений, способствуя их обновлению и снижая распространение вредителей.
После выполнения работ полученная древесина будет отчуждена путем продажи на электронном аукционе с повышающим шагом. Доходы будут направлены на нужды муниципального бюджета. Аукционы: https://kekava.lv/kategorija/izsoles/