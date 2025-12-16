Самоуправление Кекавского края проведет вырубку в своих лесах - виноват короед

В восьми муниципальных лесных участках выявлены серьезные повреждения, вызванные еловым короедом. Короед (Ips typographus) является одним из самых опасных лесных вредителей, угрожающих еловым насаждениям в Латвии. Эти мелкие жуки за один сезон способны уничтожить даже целые массивы, нанося владельцам лесов значительный экономический ущерб. Из-за распространения вредителя в муниципальных лесах наблюдается массовое усыхание елей и повреждение деревьев, что существенно ухудшает состояние экосистемы и повышает риск распространения вредителя в соседних лесных массивах.