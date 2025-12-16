ФОТО, ВИДЕО: в Украине задержаны латвийцы, которые помогали телефонным мошенникам обкрадывать соотечественников
9 декабря этого года Государственная полиция совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность сети организованной преступности, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске. В этой сети работали также 12 граждан Латвии, которые совершали мошеннические звонки в том числе на латышском языке.
В начале декабря должностные лица Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции совместно с Прокуратурой Латвийской Республики, Евроюстом, правоохранительными органами Чехии, Литвы и Украины пресекли работу нескольких колл-центров в различных городах Украины, где действовали мошенники. Организованная преступная группа создала профессиональные мобильные группы, прошедшие специальную подготовку для совершения мошенничеств.
Мошенники, звоня потерпевшим, представлялись сотрудниками мобильных операторов, банков и полиции. Для хищения денег использовались различные схемы. В ряде случаев мошенники просили перевести средства с якобы взломанных банковских счетов на «безопасные» счета, контролируемые преступниками. В других случаях потерпевших заставляли снимать наличные с банковских карт и передавать их представителям организованной группы, которые выдавали себя за сотрудников полиции. Иногда разговор начинался с предлога, что у получателя звонка истек срок действия SIM-карты и ее необходимо продлить. Также преступники лгали, утверждая, что, например, в банк пришел человек с генеральной доверенностью на распоряжение счетом потерпевшего. В отдельных случаях в ходе разговора граждан Латвии убеждали скачать и установить программы удаленного доступа (AnyDesk, HopToDesk и другие), а также ввести коды доступа к интернет-банку или идентификатор пользователя. Это позволяло мошенникам получить контроль над устройствами жертв (компьютером или мобильным телефоном) и их банковскими счетами.
12 задержанных граждан Латвии, звоня жителям, говорили на латышском языке. Их целью было опустошить счета собеседников — чем больше мошенник похищал, тем выше было его вознаграждение. Задержанные сознательно отправились в Украину работать в колл-центрах, чтобы выманивать деньги у жителей Латвии.
Всего от деятельности этой сети пострадали более 400 человек, а общий ущерб превысил 10 миллионов евро. Гражданам Латвии причинен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов евро, потерпевшие в Латвии установлены.
В общей сложности в Украине проведено 58 обысков, в том числе 14 в неотложном порядке — в офисных помещениях, по местам жительства и в транспортных средствах. Правоохранительные органы обнаружили и изъяли:
- поддельные удостоверения сотрудников полиции и банков;
- ноутбуки;
- мобильные телефоны;
- системные блоки;
- жесткие диски;
- USB-накопители;
- видеорегистраторы;
- полиграфическое оборудование;
- проекты записей и документов;
- 21 автомобиль, в том числе несколько автомобилей класса люкс — Bentley, Hummer, Range Rover и другие, — общей стоимостью около 1,5 миллиона евро.
В отношении задержанных граждан Латвии будет запрошена их выдача Латвийской Республике для привлечения к уголовной ответственности. За такие преступления в Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Ранее уже сообщалось, что телефонные мошенничества в 2025 году являются самым распространенным видом кибермошенничества и затрагивают сотни людей в Латвии.