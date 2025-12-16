ФОТО, ВИДЕО: в Украине задержаны латвийцы, которые помогали телефонным мошенникам обкрадывать соотечественников

Мошенники, звоня потерпевшим, представлялись сотрудниками мобильных операторов, банков и полиции. Для хищения денег использовались различные схемы. В ряде случаев мошенники просили перевести средства с якобы взломанных банковских счетов на «безопасные» счета, контролируемые преступниками. В других случаях потерпевших заставляли снимать наличные с банковских карт и передавать их представителям организованной группы, которые выдавали себя за сотрудников полиции. Иногда разговор начинался с предлога, что у получателя звонка истек срок действия SIM-карты и ее необходимо продлить. Также преступники лгали, утверждая, что, например, в банк пришел человек с генеральной доверенностью на распоряжение счетом потерпевшего. В отдельных случаях в ходе разговора граждан Латвии убеждали скачать и установить программы удаленного доступа (AnyDesk, HopToDesk и другие), а также ввести коды доступа к интернет-банку или идентификатор пользователя. Это позволяло мошенникам получить контроль над устройствами жертв (компьютером или мобильным телефоном) и их банковскими счетами.