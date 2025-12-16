Одна праздничная традиция в Латвии почти исчезла - ее оставили единицы
Рождественские поздравления в Латвии все еще остаются важной традицией, но их форма заметно меняется: вместо рукописных открыток большинство жителей выбирают быстрые сообщения в мессенджерах.
Поздравления на Рождество подавляющее большинство жителей Латвии (75 %) рассылают через WhatsApp и другие мобильные приложения, свидетельствуют данные опроса, проведенного Tele2 и Norstat. Лишь 6 % латвийцев по-прежнему поздравляют с Рождеством традиционным способом, отправляя по почте написанные от руки поздравительные открытки.
В то же время 42 % жителей предпочитают на Рождество звонить по телефону, чтобы поздравить с праздником. Такая форма поздравлений становится все более распространенной по мере увеличения возраста - чем старше респондент, тем чаще он отдает предпочтение именно телефонному звонку.
Более половины, или 57 % жителей Латвии отмечают, что им нравится отправлять рождественские поздравления. В то же время, как указали 20 % респондентов, хотя рассылка поздравлений приносит радость, это может стать дополнительным стрессом, особенно в праздничный период, когда нужно подумать сразу о многих близких, подготовить подарки, спланировать праздничный стол и т. п.
"Результаты опроса показывают, что большинство жителей Латвии по-прежнему считают рассылку рождественских поздравлений важной традицией, однако ее форма меняется. Классические, написанные от руки поздравления становятся редкостью, а на первый план выходят цифровые способы общения, которые позволяют поздравить своих близких значительно быстрее. Независимо от того, отправлено ли рождественское поздравление в цифровом виде, по телефону или в виде написанной от руки открытки, главным остается содержание и внимание, которое человек уделяет своим близким. Именно это придает поздравлению подлинный смысл", - говорит директор по обслуживанию клиентов Tele2 Марита Романовска.
Говоря о планах на праздники, 60 % жителей Латвии указали, что будут отмечать Рождество в узком семейном кругу. В одиночестве праздник проведут 6 % опрошенных, а еще 7% заявили, что вообще не планируют отмечать Рождество.
Опрос Tele2 проводился в сотрудничестве с Norstat в декабре 2025 года, в нем приняли участие 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.