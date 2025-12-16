Одна праздничная традиция в Латвии почти исчезла - ее оставили единицы

"Результаты опроса показывают, что большинство жителей Латвии по-прежнему считают рассылку рождественских поздравлений важной традицией, однако ее форма меняется. Классические, написанные от руки поздравления становятся редкостью, а на первый план выходят цифровые способы общения, которые позволяют поздравить своих близких значительно быстрее. Независимо от того, отправлено ли рождественское поздравление в цифровом виде, по телефону или в виде написанной от руки открытки, главным остается содержание и внимание, которое человек уделяет своим близким. Именно это придает поздравлению подлинный смысл", - говорит директор по обслуживанию клиентов Tele2 Марита Романовска.