"Поддержка путинского Нового года" в Риге может закончиться штрафами: готовятся новые правила

Чтобы не мешать ночному покою жителей, новые обязательные правила предусматривают запрет на использование пиротехники по ночам: с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00. Исключение составит новогодняя ночь, когда фейерверки будут разрешены с 0:00 до 1:00. Запрет на использование пиротехники не будет распространяться на публичные мероприятия, согласованные в Рижской думе.