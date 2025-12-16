"Поддержка путинского Нового года" в Риге может закончиться штрафами: готовятся новые правила
Рижская дума в среду, 17 декабря, решит, когда и как в столице можно запускать фейерверки. Предлагается оставить новогоднюю пиротехнику только на один час после полуночи, а также ввести ночные запреты в разные сезоны и штрафы до 1400 евро.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отмечает, что предлагаемые правила разрешат запускать фейерверки в новогоднюю ночь только в течение одного часа — с полуночи до часа ночи. При этом предполагается запрет на салюты «по московскому времени», что в нынешних геополитических условиях, по его словам, является разумным решением, особенно учитывая, насколько активно в некоторых районах Риги запускают фейерверки именно около 23:00.
«В Риге наконец достигнута политическая поддержка запрета фейерверков и использования пиротехники в поддержку московского и путинского Нового года, который каждый год широко отмечается в районах Риги. Рига в этом вопросе должна ясно выразить свою латышскую позицию и солидарность с Украиной», — заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Чтобы не мешать ночному покою жителей, новые обязательные правила предусматривают запрет на использование пиротехники по ночам: с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00. Исключение составит новогодняя ночь, когда фейерверки будут разрешены с 0:00 до 1:00. Запрет на использование пиротехники не будет распространяться на публичные мероприятия, согласованные в Рижской думе.
За нарушение правил предусмотрено административное наказание — до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических лиц.