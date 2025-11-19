Рига всерьез рассматривала полный запрет салютов. Что пошло не так?
Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции сегодня поддержал проект новых правил, предусматривающих ограничение времени использования фейерверков и сценической пиротехники на территории самоуправления, что фактически означает запрет на использование пиротехники в ночные часы.
Согласно проекту, запрещено запускать фейерверки и сценическую пиротехнику на открытом воздухе в Риге:
- с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00,
- с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00.
Запрет не будет распространяться на публичные мероприятия, согласованные с Рижским самоуправлением, а также на новогоднюю ночь с 00:00 до 1:00.
Правила должны быть ещё утверждены на заседании Рижской думы.
На заседании комитета было упомянуто, что обсуждался и вариант полного запрета пиротехники — не только ночью, но и днём. Однако, как пояснил заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов, по закону у самоуправления нет полномочий полностью запрещать использование пиротехники, поэтому полный запрет невозможен.
Ранее запрет на использование пиротехники был предусмотрен в правилах общественного порядка: фейерверки было запрещено запускать с 23:00 до 7:00 без согласования с исполнительным директором Риги, кроме официальных праздничных дней.
Как пояснил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, с вступлением в силу в 2024 году Закона об административных штрафах за нарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка, прежние правила общественного порядка утратили силу, что потребовало внесения новых регулирующих норм.