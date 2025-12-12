Не везде в Латвии Новый год наступает ровно в полночь: Вентспилс устроит салют по своему времени

В Вентспилсе Новый год встречают по местному времени, которое на 33 минуты и 44 секунды позже, чем в остальной Латвии. Эту временную разницу определил Международный радиоастрономический центр, оценив расположение меридианов на территории Латвии. Традиция встречать Новый год по «вентспилсскому времени» появилась в 1999 году, когда дума Вентспилса рассматривала вопрос о точном астрономическом наступлении 2000 года в Вентспилсе.