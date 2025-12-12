Вентспилс не спешит встречать Новый год ровно в полночь.
Не везде в Латвии Новый год наступает ровно в полночь: Вентспилс устроит салют по своему времени
Город Вентспилс приглашает жителей и гостей 31 декабря на площадь Лиелая, чтобы вместе отпраздновать и встретить Новый 2026 год. Праздничную атмосферу с 23:30 будет создавать яркая музыкальная группа Laika upe, которая выступит с программой из популярных латвийских и международно известных песен.
Традиционный момент встречи Нового года в Вентспилсе наступит в 00:33, когда к участникам праздника обратится мэр Вентспилса Янис Витолиньш. В завершение его выступления небо над Вентспилсом озарит красочный фейерверк, который стал неотъемлемой частью городской традиции празднования Нового года.
В Вентспилсе Новый год встречают по местному времени, которое на 33 минуты и 44 секунды позже, чем в остальной Латвии. Эту временную разницу определил Международный радиоастрономический центр, оценив расположение меридианов на территории Латвии. Традиция встречать Новый год по «вентспилсскому времени» появилась в 1999 году, когда дума Вентспилса рассматривала вопрос о точном астрономическом наступлении 2000 года в Вентспилсе.