"Это проявление слабости": идея Ратниекса о запрете "пророссийских салютов" встретила не только одобрение
Инициатива вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса запретить салюты в новогоднюю ночь в 23:00 вызвала бурную дискуссию: общество разделилось между иронией, критикой и поддержкой, но консенсуса не возникло.
Вице-мэр Риги от Нацобъединения Эдвард Ратниекс активизировал продвижение идеи запрета салютов в новогоднюю ночь в 23:00 — то есть в момент наступления Нового года по московскому времени. Политик связал эту инициативу с отказом от любых символических совпадений с государством-агрессором и запустил онлайн-опрос, призывая жителей Риги высказать свою позицию.
Однако реакция общества оказалась далека от тех ожиданий, которые, судя по всему, были у инициатора. Комментарии в соцсетях показывают: часть рижан считают идею либо избыточной, либо невыполнимой, либо просто нелепой.
Некоторые откровенно иронизирует. Одни шутят, что в новогоднюю ночь у рижан появится “новое хобби — сидеть у окна и высматривать, кто стреляет в неправильное время”. Другие саркастически предлагают установить государственный регламент “когда открывать шампанское и какие тосты согласовывать”.
Есть и критика здравого смысла: пользователи задаются вопросом, как полиция будет контролировать точное время запуска петард, если фейерверк длится несколько секунд, а виновник уже исчезнет до приезда патруля. Например, Эрик Стендзениекс написал: "Это проявление слабости — принимать закон, который нельзя исполнить. Эта коробка стреляет 30 секунд, толпа отбежит, и даже если полицейский фургон рядом, никто никого штрафовать не будет, и все еще будут издеваться над властью".
Некоторые напоминают, что в России 11 часовых поясов, и непонятно, по какому времени считать нарушение. Звучит и тревога о чрезмерности запретов: люди сравнивают ситуацию с ограничениями пандемии, говорят о рисках перегнуть палку в регулировании частной жизни. Отдельная группа рижан использует обсуждение, чтобы поднять старую тему — полного запрета салютов из-за их вреда для животных и безопасности людей, предлагая альтернативу в виде лазерных шоу.
Одновременно часть комментаторов выражает поддержку идее, но чаще на основании общей антироссийской позиции, а не логики исполнения закона. Встречаются и радикальные оценки, переходящие в национальные стереотипы.