В Бауске отказались от салюта на Новый год. Взамен - огненные элементы и конфетти

Власти города также подтвердили, что фейерверка в новогоднюю ночь в Бауске не планируется. “Салютов нет уже много лет. Будут огненные элементы у сцены и конфетти. Традиционное фейерверк-шоу заменит сценическое оборудование”, — отметили в самоуправлении.