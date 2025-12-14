В Бауске отказались от салюта на Новый год. Взамен - огненные элементы и конфетти
31 декабря с 23:30 жители и все заинтересованные приглашаются собраться на Ратушной площади Бауски, чтобы вместе встретить Новый год, сообщила представитель Баусского культурного центра Надина Горшкова.
После трансляции обращений президента страны и премьер-министра, ровно в полночь на сцену выйдет легендарная рок-группа “Pērkons”, которая предложит зрителям вместе подпевать своим любимым и за годы творчества ставшим народными песням, среди них — “Zaļā dziesma”, “Slidotava”, “Labu vakar”, “Dziesma par sapumpuroto zaru”, “Gandrīz tautasdziesma”, “Mana dienišķā dziesma” и многие другие.
Чтобы обеспечить приятную атмосферу на месте проведения праздника, всем напоминают необходимость соблюдать общественный порядок и безопасность. На территорию мероприятия запрещено проносить взрывоопасные предметы и пиротехнику, острые предметы, огнестрельное оружие и другие опасные вещи.
Власти города также подтвердили, что фейерверка в новогоднюю ночь в Бауске не планируется. “Салютов нет уже много лет. Будут огненные элементы у сцены и конфетти. Традиционное фейерверк-шоу заменит сценическое оборудование”, — отметили в самоуправлении.