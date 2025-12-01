Для жителей Земли разработана правильная диета. От некоторых любимых в Латвии продуктов придется отказаться
Международная группа экспертов в области питания разработала «планетарную диету». По мнению ученых, человечество должно питаться в основном растительной пищей, рыбой и курицей.
Международная комиссия EAT-Lancet опубликовала доклад «о здоровых, устойчивых и справедливых продовольственных системах». В нем говорится, что современные подходы к питанию вызывают диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. Также мировая продовольственная система приводит к изменению климата, вырубке лесов, вымиранию животных, загрязнению воды и в целом подпитывает социальную несправедливость.
Комиссия EAT-Lancet — это международная группа ученых и экспертов в сфере питания, здравоохранения, сельского хозяйства и устойчивого развития. Ее цель — «создание здоровой, устойчивой и справедливой продовольственной системы». Члены комиссии поставили задачу обеспечить 10 млрд человек здоровым питанием без избыточной нагрузки для окружающей среды.
Авторы исследования предлагают человечеству перейти на новую продовольственную систему — более здоровую и отвечающую принципам экологической безопасности и социальной справедливости. Основа такой диеты — растительная пища.
- Фрукты и овощи предлагается потреблять не менее пяти порций в день, цельнозерновые продукты — три-четыре порции.
- Орехи, а также бобовые и молочные продукты — по одной порции в день.
- Яйца предлагается потреблять умеренно — три-четыре в неделю; курицу — две порции в неделю, рыбу — столько же.
- Исключить до минимума необходимо красное мясо (не более одной порции в неделю), сахар, насыщенные жиры и соль.
Авторы отчета считают, что производство мяса жвачных животных должно сократиться на 33%, а производство фруктов, овощей и орехов, напротив, вырасти на 63%. Кроме того, необходимо ввести налоги на вредную для здоровья еду и субсидии для производства полезной.
Авторы предлагают более жесткое регулирование «маркетинга продуктов питания, особенно ориентированного на детей», а также ввести требование о «четких предупреждающих надписях на нездоровых продуктах».
По подсчетам исследователей, для трансформации питания в планетарном масштабе потребуются $200–500 млрд в год. Однако преобразования «со временем» принесут экономические выгоды — около $5 трлн в год.