Телеведущая после увольнения с LSM+ открывает собственный канал на YouTube
Известная латвийская телеведущая Ольга Князева объявила о запуске собственного YouTube-канала "Акцент". Решение пришло после того, как она покинула LSM+, где произошли изменения.
В своем сообщении в социальных сетях Ольга Князева не скрывает волнения перед запуском нового проекта. «Это знаете как? Лапки трясутся, а делаешь. Потому что – ну а кто еще?» — пишет телеведущая. Канал она создает вместе с коллегой Евгением Антоновым. Главная цель проекта — заполнить образовавшуюся пустоту в русскоязычном медиапространстве Латвии после масштабных изменений в LSM.
Как известно, в нового года LSM переходит на новую концепцию вещания: 70% контента для нацменьшинств будет переводным с латышского языка. Официально это называется «единое информационное пространство».
«Пусть будет, вот честно», — комментирует это решение Князева, но добавляет важную оговорку: «Но мы хотим дополнить этот новостной ряд своими материалами, где будут дискуссии, аналитики, споры, мнения. Одним словом, открытый разговор на русском языке». По мнению телеведущей, «неправильно заметать под ковер огромную часть аудитории, которая хочет слушать аналитику, дискуссии и авторские передачи на русском языке».
Новый проект «Акцент» обещает стать площадкой для глубокого анализа и обсуждения актуальных тем. Князева подчеркивает, что канал будет именно дополнением к существующему новостному контенту, предлагая зрителям то, чего они лишатся на общественном телевидении — живое обсуждение на русском языке. Телеведущая обращается к своим зрителям с просьбой о поддержке. «Друзья, ну а кто, кроме вас? Да никто», — пишет она, призывая подписываться на канал, ставить лайки и делиться видео в социальных сетях.
Особенно Князева надеется на поддержку тех, кто слушал Латвийское радио 4 — станцию на русском языке, которая будет упразднена в рамках реформы общественных СМИ.