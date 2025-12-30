Телеведущая после увольнения с LSM+ открывает собственный канал на YouTube

Новый проект «Акцент» обещает стать площадкой для глубокого анализа и обсуждения актуальных тем. Князева подчеркивает, что канал будет именно дополнением к существующему новостному контенту, предлагая зрителям то, чего они лишатся на общественном телевидении — живое обсуждение на русском языке. Телеведущая обращается к своим зрителям с просьбой о поддержке. «Друзья, ну а кто, кроме вас? Да никто», — пишет она, призывая подписываться на канал, ставить лайки и делиться видео в социальных сетях.