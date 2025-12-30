В Межциемсе на лестничной клетке истек кровью 40-летний мужчина

Праздничные выходные обернулись трагедией для одного из жителей Межциемса — его, в крови, обнаружили соседи на лестничной клетке дома. После обнаружения они незамедлительно вызвали на место происшествия медиков, однако мужчина уже был мертв. Версии соседей о случившемся расходятся — одни указывают, что к его смерти могли быть причастны соседи с 8-го этажа, другие предполагают, что он мог упасть сам и в результате получить смертельные травмы.