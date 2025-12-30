В Межциемсе на лестничной клетке истек кровью 40-летний мужчина
Праздничные выходные обернулись трагедией для одного из жителей Межциемса — его, в крови, обнаружили соседи на лестничной клетке дома. После обнаружения они незамедлительно вызвали на место происшествия медиков, однако мужчина уже был мертв. Версии соседей о случившемся расходятся — одни указывают, что к его смерти могли быть причастны соседи с 8-го этажа, другие предполагают, что он мог упасть сам и в результате получить смертельные травмы.
Соседка с верхнего этажа в программе «Degpunktā» рассказала, что накануне из квартиры доносились шумы, однако в роковой день ничего подозрительного замечено не было. В указанной квартире мужчина проживал вместе с женщиной и маленькими детьми. Другой житель дома подтверждает, что сосед «не был тихим, и из-за него полицию вызывали уже ранее». Еще одна жительница считает, что «сосед, возможно, в состоянии опьянения упал и что-то сильно повредил».
Версию несчастного случая подтверждает и представитель Государственной полиции Гита Гжибовска. «Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что упомянутый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с лестницы, в результате чего получил тяжелые травмы. Имеющаяся на данный момент информация не указывает на совершение преступления», — сообщила представитель Государственной полиции.