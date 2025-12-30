Ушел из жизни легендарный представитель стрелкового спорта Латвии - тренер Янис Оскар Шалмс
В Рождество, 24 декабря, на 89-м году жизни скончался выдающийся латвийский тренер по стрелковому спорту Янис Оскар Шалмс (1936–2025).
Как сообщает портал ReKurZeme, Шалмс всей душой и сердцем был предан одному из самых популярных видов спорта в Айзпуте — пулевой стрельбе. «Мы едем домой с медалями», — нередко говорил Янис журналистам, возвращаясь с соревнований латвийского или балтийского уровня.
И ему действительно было чем гордиться: Шалмс воспитал множество чемпионов Латвии по пулевой стрельбе в разных возрастных группах. Под его руководством выросли кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастер спорта международного класса. Он подготовил не одного стрелка из Айзпуте, вошедшего в состав сборной Латвии. Кроме того, в 2023 году тренеру была вручена награда Латвийской федерации стрельбы за вклад всей жизни в развитие стрелкового спорта.
Следует отметить, что и сам Шалмс активно занимался спортом. В годы учебы он входил в состав сборной Латвии по футболу, в составе которой участвовал в ряде соревнований союзного и международного уровня. Вскоре после окончания Латвийского государственного института физической культуры он переехал в Айзпуте, где продолжил спортивную деятельность: работал тренером футбольной команды MFR Kurzeme, сам играл в футбол, а с 1969 года преподавал физкультуру, а позднее и военную подготовку в новой Айзпутской средней школе. В качестве преподавателя военной подготовки он также занимался обучением юных стрелков. С 1990 года он работал руководителем спортивной базы PMK-16 и тренером по пулевой стрельбе. Когда в 1996 году Лиепайская районная спортивная школа открыла отделение пулевой стрельбы, он начал работать там тренером.
Прощание с Янисом Оскаром Шалмсом состоится в пятницу, 2 января, в 13.00 в часовне кладбища Мисинькалнс в Айзпуте.