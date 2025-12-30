Ушел из жизни легендарный представитель стрелкового спорта Латвии - тренер Янис Оскар Шалмс

Следует отметить, что и сам Шалмс активно занимался спортом. В годы учебы он входил в состав сборной Латвии по футболу, в составе которой участвовал в ряде соревнований союзного и международного уровня. Вскоре после окончания Латвийского государственного института физической культуры он переехал в Айзпуте, где продолжил спортивную деятельность: работал тренером футбольной команды MFR Kurzeme, сам играл в футбол, а с 1969 года преподавал физкультуру, а позднее и военную подготовку в новой Айзпутской средней школе. В качестве преподавателя военной подготовки он также занимался обучением юных стрелков. С 1990 года он работал руководителем спортивной базы PMK-16 и тренером по пулевой стрельбе. Когда в 1996 году Лиепайская районная спортивная школа открыла отделение пулевой стрельбы, он начал работать там тренером.