Министр здравоохранения США удивил известного латвийского врача Петериса Апиниса
"Трамп и Кеннеди не перестают удивлять – ставят под сомнение безопасность вакцин в связи с аутизмом у детей", - пишет известный латвийский врач Петерис Апинис в своей статье для Otkrito.lv.
Добавили звездочку
Героями моей истории являются 47-й президент США Дональд Джон Трамп и 26-й министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. Если еще в сентябре этого года Трамп заявил, что чрезмерное употребление тайленола во время беременности вызывает у детей аутизм, то теперь администрация США поставила под сомнение безопасность вакцин в связи с аутизмом у детей.
19 ноября на сайте Агентства по общественному здравоохранению США (CDC) была изменена запись, в которой указывалось, что «утверждение о том, что «вакцины не вызывают аутизм», не основано на доказательствах, поскольку исследования не исключили возможность того, что детские вакцины вызывают аутизм». В описании говорится, что органы здравоохранения «игнорировали» исследования, подтверждающие связь между этими двумя явлениями.
На протяжении десятилетий CDC поддерживает использование спасающих жизнь детских вакцин как в США, так и за рубежом. Ранее на веб-сайте агентства говорилось: «Исследования показывают, что нет связи между вакцинацией и развитием расстройств аутистического спектра».
Последние заявления отражают давние взгляды министра здравоохранения Роберта Фрэнсиса Кеннеди и появились через несколько месяцев после того, как Кеннеди поручил агентству определить причину аутизма. Агентство сохранило заголовок «Вакцины не вызывают аутизм» на своем веб-сайте, добавив звездочку, указывающую, что он не был удален, поскольку было достигнуто соглашение с сенатором Биллом Кэссиди, председателем Комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената США. В феврале Кеннеди обеспечил поддержку доктора Кэссиди, пообещав, что не будет менять формулировки на веб-сайте CDC о вакцинах и аутизме. Под заголовком «Вакцины» на веб-сайте теперь указано, что CDC и другие агентства здравоохранения США используют такой заголовок, что вакцины не вызывают аутизм, чтобы предотвратить отказ от вакцинации или противодействие вакцинации.
Заболевание ширится
Аутизм — это неврологическое и развивающееся заболевание, которое характеризуется нарушениями в передаче сигналов мозга, что приводит к необычному поведению, коммуникации, взаимодействию и обучению человека.
Причины аутизма не ясны. Ни одно тщательное исследование не выявило связи между аутизмом и вакцинами, лекарствами или их компонентами, такими как тимеросал или формальдегид. Глобальные исследования все чаще связывают рост заболеваемости аутизмом с глобальным химическим загрязнением, чрезмерным использованием пестицидов, наличием различных химических добавок в пище, загрязнением воздуха и воды. Правда, все больше ученых указывают на чрезмерное использование лекарств женщинами во время беременности или до беременности как на возможную причину нарушений физического и психического здоровья ребенка после рождения.
Врачи возражают
19 ноября Всемирная организация здравоохранения и другие агентства здравоохранения по всему миру довольно резко отреагировали на изменения на веб-сайте CDC и вновь заявили, что вакцины не вызывают аутизм. Цитируя Всемирную организацию здравоохранения, существует обширная база доказательств, свидетельствующих о том, что детские вакцины не вызывают аутизм. Масштабные высококачественные исследования, проведенные во многих странах, пришли к одному и тому же выводу. Первоначальные исследования, которые свидетельствовали о наличии связи, были неполными и дискредитированы.
Ежегодно вакцины спасают миллионы жизней во всем мире. Они являются одним из самых эффективных средств, доступных нам для предотвращения серьезных инфекционных заболеваний.
Вакцины помогают защитить людей от серьезных и потенциально смертельных заболеваний, а также могут уменьшить или остановить распространение заболеваний в обществе. Это, в свою очередь, защищает уязвимых людей, таких как младенцы, пожилые люди, люди с избыточным весом и малоподвижные люди, а также люди с ослабленной иммунной системой. Перед тем как вакцины будут одобрены для использования, они проходят строгие испытания, чтобы гарантировать их безопасность и эффективность. Но после одобрения вакцины тщательно контролируются, уделяя особое внимание возможным побочным эффектам. Как и любые лекарства, вакцины могут вызывать побочные эффекты у некоторых людей, но они обычно легкие и кратковременные.
Вакцины не вызывают аутизм. Ложное убеждение, связывающее вакцины с аутизмом, возникло из широко дискредитированного исследования, опубликованного в 1998 году. В этом исследовании утверждалось, что существует связь между вакциной против кори, свинки и краснухи (MMR) и аутизмом. Однако в исследовании были использованы поддельные данные, и впоследствии журнал, в котором оно было напечатано, отозвал эту публикацию.
Несмотря на множество накопленных доказательств, свидетельствующих об отсутствии связи между вакцинами и аутизмом, фальсифицированное исследование по-прежнему вызывает споры и неясности, хотя оно и было отозвано.
В тщательно проведенных исследованиях последовательно не было найдено доказательств связи между вакцинами и аутизмом. Эти исследования включают экологические исследования в Великобритании, США, Японии и Канаде, и ни в одном из них не было обнаружено корреляции между аутизмом и охватом вакцинацией от кори. Экологические исследования — это тип исследований, в которых сравниваются группы или популяции с целью выявления связи между воздействием и результатами для здоровья.
Кроме того, в Великобритании, США, Польше и Японии были проведены случайные контрольные исследования, в которых сравнивали историю вакцинации от кори у детей с аутизмом и без него. В этих исследованиях не было обнаружено повышенного риска аутизма после вакцинации против кори вакциной MMR или моновалентной вакциной против кори.
Кроме того, в различных странах были проведены когорные исследования. Наиболее значимым является датское исследование, опубликованное в 2019 году. Датские исследователи включили в исследование более 650 000 детей, родившихся в период с 1999 по 2011 год, и наблюдали за ними с 1 года до конца августа 2013 года. В ходе исследования у примерно 6500 детей был диагностирован аутизм.
Когда исследователи сравнили тех, кто получил вакцину MMR, с теми, кто ее не получил, они не обнаружили значительных различий в риске развития аутизма. Это было верно независимо от того, получали ли дети другие вакцины, например, дифтерийную, столбнячную и коклюшную, или у них были братья или сестры с аутизмом, или от многих других факторов, например, могли ли определенные дети подвергаться развитию регрессивного аутизма после вакцинации. Это исследование строго подтвердило, что вакцина MMR не увеличивает риск аутизма.
Администрация США против науки
Таким образом, администрация США фактически выступила против исследовательской базы и серьезных научных аргументов. И все же я решил посмотреть, что «адвокатура» говорит об изменении мнения CDC, и в частности, такой авторитетный специалист, как хирург клиники Джона Хопкинса, профессор, автор общественных статей по вопросам здравоохранения Мартин Адель Маккари, который в настоящее время также является 27-м комиссаром по контролю за продуктами и лекарствами США (Макари также является автором бестселлеров «Unaccountable, The Price We Pay, Mama Maggie» и «Blind Spots», в которых основное внимание уделяется улучшению систем здравоохранения, критической оценке медицинской практики и личным историям о гуманной работе). Процитирую этого уникального врача, писателя и администратора: «Я думаю, что нет лекарств, которые были бы на 1000% безопасны. И я думаю, что мы должны помнить об этом во всем. Я думаю, что абсолютизм в отношении некоторых из этих вещей вызывает недоверие. И когда мы говорим, что они на 1000% безопасны и что невозможно, чтобы вакцина вызвала какие-либо осложнения, то, на мой взгляд, это такой вид риторики, который не вызывает хорошего резонанса. Поэтому я считаю, что мы должны быть скромными и принять очень честный подход».
Но вернёмся к тому, что можно прочитать на сайтах CDC. Повторюсь: в верхней части страницы теперь указано, что «вакцины не вызывают аутизм, но это утверждение не основано на доказательствах, поскольку исследования не исключили возможность того, что вакцины для младенцев вызывают аутизм». Такая формулировка вызывает сомнения в безопасности вакцин. В то же время невозможно провести научное исследование, чтобы доказать, что что-то не вызывает чего-то другого. Научные исследования «никогда не могут доказать, что никогда». Проще говоря, это означает, что мы не можем исключить, что употребление кока-колы или чипсов также может вызвать ту или иную болезнь, в том числе аутизм. В то же время, преобладание научных доказательств свидетельствует о том, что вакцины не вызывают аутизм, но в отношении кока-колы и чипсов таких исследований нет.
Доверяйте специалистам, а не политикам
Почему я пишу эту историю? Я хорошо помню, как вакцинация разделила общество перед выборами в 14-1 Сейм. Кариньш и Павлютс назвали антиваксерами всех, кто подвергал сомнению позицию правительства (в том числе отказ от продажи определенных товаров в магазинах, перенос продажи алкоголя в интернет-магазины, домашний арест, запрет на занятия спортом для детей, огромные закупки вакцин, трату миллиарда на карусель денег, от которой больше всего выгоды получили владельцы игорных заведений). Выборы были организованы по принципу «сторонники вакцинации против антиваксеров» , и «Новое единство» получило 26 мест в Сейме, которые были заполнены людьми без политического опыта, знаний и доброй воли, с убеждением, что Латвия может смело брать в долг и тратить безгранично много.
На самом деле я очень не хочу, чтобы тема вакцинации снова стала фактором, разъединяющим общество. Я действительно убежден, что вакцинация спасла жизни миллионов людей (и животных) и будет спасать их и в будущем. Благодаря пандемии Covid-19 вакцинация быстро развивалась, и новые вакцины содержат меньше химических примесей, вызывают меньше аллергических реакций и имеют меньше побочных эффектов. Люди могут и должны относиться к вакцинам с осторожностью и по-разному. Пример: в Латвии большинство из тех, кто выступал против повторных прививок от Covid-19 (или вакцинации после перенесенного Covid-19), вакцинируют своих детей и себя от дифтерии, столбняка и коклюша. Автор этих строк вакцинирован от гриппа, но, участвуя на протяжении как минимум 55 лет в соревнованиях по ориентированию в лесах Латвии, не вакцинируется от клещевого энцефалита (поскольку, по моему убеждению, организм уже выработал иммунитет).
Вывод: активность правительства США с различными заявлениями в области здравоохранения похожа на действия правительства США по прекращению агрессии России. Я не уверен, что Трамп, ублажая Путина, сможет остановить войну, так же как я не верю, что Кеннеди, делая заявления об опасности вакцин, сможет уменьшить количество случаев аутизма.
Доверяйте своему врачу, а не политическим заявлениям!