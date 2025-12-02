Таким образом, администрация США фактически выступила против исследовательской базы и серьезных научных аргументов. И все же я решил посмотреть, что «адвокатура» говорит об изменении мнения CDC, и в частности, такой авторитетный специалист, как хирург клиники Джона Хопкинса, профессор, автор общественных статей по вопросам здравоохранения Мартин Адель Маккари, который в настоящее время также является 27-м комиссаром по контролю за продуктами и лекарствами США (Макари также является автором бестселлеров «Unaccountable, The Price We Pay, Mama Maggie» и «Blind Spots», в которых основное внимание уделяется улучшению систем здравоохранения, критической оценке медицинской практики и личным историям о гуманной работе). Процитирую этого уникального врача, писателя и администратора: «Я думаю, что нет лекарств, которые были бы на 1000% безопасны. И я думаю, что мы должны помнить об этом во всем. Я думаю, что абсолютизм в отношении некоторых из этих вещей вызывает недоверие. И когда мы говорим, что они на 1000% безопасны и что невозможно, чтобы вакцина вызвала какие-либо осложнения, то, на мой взгляд, это такой вид риторики, который не вызывает хорошего резонанса. Поэтому я считаю, что мы должны быть скромными и принять очень честный подход».