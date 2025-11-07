Он воспринимает мир совершенно иначе: 14-летнему Маврику очень нужна помощь для оплаты важной терапии

У каждого из таких родителей – свой уникальный опыт, потому что нет двух детей с одинаковым набором симптомов, несмотря на одинаковый диагноз. Мама понимает, что чудес не бывает, но готова делать все возможное и невозможное, чтобы как-то помочь сыну. И чтобы ее сердце не сжималось каждый раз при мыслях о том, что будет дальше и как он сможет жить в социуме. Она очень хочет, чтобы Маврик стал более самостоятельным, смог контактировать с другими людьми.