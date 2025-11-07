Он воспринимает мир совершенно иначе: 14-летнему Маврику очень нужна помощь для оплаты важной терапии
У входа в дом, где живут Маврик с мамой Яной – ковер осенних листьев и много красивых деревьев. Комната внутри вся увешана небольшого размера картинами, и на каждой – тоже деревья. Мама Яна – художник. В ее жизни переплетены две вещи – творчество и забота о сыне. Диагноз Маврика с детства – аутизм. Это очень симпатичный и обаятельный мальчик. Но он совсем не говорит и не умеет общаться.
У Яны это третий ребенок, и сразу после рождения он развивался совершенно нормально. Ничто не предвещало проблем со здоровьем, рассказывает мама. Правда, до 2 лет речь у малыша развивалась плохо. Обычно в таком возрасте ожидается, что по мере роста будут улучшения. Но случилось наоборот.
Примерно к трем его годам мама все больше начинала понимать, что сын отличается от других детей – он не общается, не смотрит в глаза. И не все у него в порядке. Стали искать причины, обратились к разным специалистам, провели обследования.
В 4 года Маврику поставили диагноз – аутизм. Врачи предупредили маму – готовьтесь, может быть ухудшение. Аутизм бывает очень разный.
«Я долго не могла поверить, что это с нами случилось, - рассказывает Яна. – Но пришлось принять ситуацию и делать все возможное, чтобы улучшить состояние сына».
Сейчас Маврику – 14 лет. Он совсем не говорит, общается невербально, на языке знаков. Мальчик воспринимает мир совершенно иначе, чем мы с вами. У него свой способ видеть и взаимодействовать. Мама общается с ним с помощью знаков в телефоне, показывая на экране то, что нужно.
«Обычно сын понимает и реагирует. Но бывают и другие периоды, когда он почти ничем не интересуется, - грустно говорит Яна. – Недавно он заинтересовался кулинарией. Мы с ним посетили мастер-класс по итальянской кухне – Маврик попробовал, у него получилось и ему понравилось».
Маврик учится по индивидуальной программе в 8 классе 1-й специальной школы в Риге. В школе ему интересно. У Маврика там есть друзья с 1-го класса, и он старается о них заботиться, потому что по природе - очень добрый.
А еще он находит радость в таких занятиях, как плавание, катание на велосипеде, прогулки с мамой, а также просмотр видео о кулинарии. Ему нравятся разные тактильные игрушки, где нужно что-то собрать, сконструировать. Может подолгу этим заниматься.
С 4 лет мама начала возить его к лошадкам. И сейчас они по возможности стараются бывать на конной базе. Его любимую лошадку зовут Мавриния, ему нравится за ней ухаживать. Занятия иппотерапией улучшают состояние мальчика.
Не терять надежды
Мама Яна должна постоянно находиться рядом с Мавриком. Так случилось, что она растит его одна, с мужем они расстались. Папа помогает, раз в неделю водит его на занятия. Но основное время мама с сыном проводят вдвоем. Старшие дети выросли и живут в других местах.
Воспитывать особенного ребенка очень сложно. В этой ситуации важно – не терять надежды и не выгореть эмоционально. Родителям особенных детей постоянно нужно принимать решения - какие способы коррекции применять, кому верить и от чего отказываться. Информацию им приходится искать самим - в интернете, от других родителей, где угодно.
У каждого из таких родителей – свой уникальный опыт, потому что нет двух детей с одинаковым набором симптомов, несмотря на одинаковый диагноз. Мама понимает, что чудес не бывает, но готова делать все возможное и невозможное, чтобы как-то помочь сыну. И чтобы ее сердце не сжималось каждый раз при мыслях о том, что будет дальше и как он сможет жить в социуме. Она очень хочет, чтобы Маврик стал более самостоятельным, смог контактировать с другими людьми.
Люди и деревья Яны Микосы
Мы спросили Яну «Что дает ей больше всего сил – природа, искусство, музыка?». Она на секунду задумалась, а потом уверенно сказала: «Люди. Прежде всего – люди. У нас были чудесные соседи, которые очень поддерживали, я часто их вспоминаю. И еще я смотрю, как люди относятся к моему сыну, и это очень хорошо показывает, какой человек по своей сути. Силы приходят от людей. Мы отдаем и получаем».
Сейчас Яна начала дважды в неделю работать с учениками в средней школе – педагогом по интересам. А также закончила курсы по работе с детьми с функциональными нарушениями.
А еще Яна Микоса - очень интересный художник-график. Свет, дерево, человек - эти темы переплетаются в ее творчестве. Она закончила Художественную академию, отделение графики, училась керамике. Яна рисует миниатюры деревьев, и это не пейзажи, это портреты деревьев, личности со своим характером. Она считает, что деревья соединяют две важные стихии - землю и воздух.
Ее работы были на многих выставках – в Риге, Елгаве, Педвале, в галерее MuseumLV и культурного центра Grata JJ, в рижской T. Art Gallery и в других местах.
В ее работах – тонкая философия. «У деревьев можно научиться, как быть вместе, как переживать кризисы, как переносить трагические времена и как выживать. И деревья выживают. Это происходит потому, что они сотрудничают. Так они преодолевают кризисы и переживают зимы», - считает художница. Одна из ее картин называется «Сохраняя свет осени». Нам кажется, что в ее картинах этот свет прекрасно виден.
Как помочь Маврику
Без постоянной реабилитации Маврику грозит регресс. Можно потерять все улучшения, которые были приобретены за годы. Примерно раз в два года он проходит 10-дневный курс реабилитации в Вайвари – это единственное место, где можно получить комплексную помощь. Но там не занимаются нарушениями аутического спектра.
Яна ищет любые возможности, чтобы помочь сыну. Недавно она побывала на встрече со специалистами специализированного детского таллинского центра «Impulss», которые приезжали в Ригу. Центр оборудован самой современной аппаратурой и использует новейшие методики. Здесь уже помогли многим латвийским детям с нарушениями развития. Сейчас их с Мавриком ждут там, чтобы провести полную диагностику и составить план индивидуальной терапии. Это реальный и важный шанс для Маврика.
В ходе обследования выявляются очаги повреждения центров коры головного мозга. В зависимости от выявленной картины выбирают схему лечения и назначают терапию. Прогноз зависит от степени тяжести нарушений и времени начала коррекции. При тщательном выполнении всех рекомендаций, вероятность успеха повышается.
Маврику необходима первичная комплексная диагностика и терапия в таллинском центре Impulss. Практика показывает, что после диагностики необходимо пройти, как минимум, три курса в течение года.
Стоимость обследования и последующего лечения – примерно 5700 евро.
Благотворительный телефон - 9 000 63 84 работает для Маврика до 11 ноября. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Маврику Микосу. С перечисленных на счет денег не берутся никакие проценты и отчисления.
- Labdarības fonds BeOpen
- Reģ.Nr. 50008218201
- Konta Nr. LV38 CBBR 1123 2155 00970
- Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
- Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Mavrikam Mikosam
Что такое Таллинский центр «Импульс»
Таллинский детский коррекционно-развивающий центр «Импульс» - первый в Балтии центр, который развивает нейрологопедические методики. Специалисты «Импульса» выявляют причины нарушений в работе мозга с помощью функциональной диагностики. Набор методик для каждого ребенка подбирается индивидуально. В арсенале центра 10 методик: от логопедических занятий и массажа до аппаратно-программных методов тренировки мозга. Кроме классических логопедических, здесь используют компьютерные технологии, основанные на биологической обратной связи (Interactive Metronome, Balance-Master), нейроакустический метод гармонизации работы мозга (Tomatis), нейродинамическую гимнастику. Мировая практика показывает, что эффективность такого подхода примерно на 35% выше, чем у обычных занятий.