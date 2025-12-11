Елка повалена, украшения разбросаны: под новогодним декором у пиццерии полиция обнаружила нечто неожиданное

Во время ночного патрулирования по Адажи полицейский заметил, что установленная у одного кафе елка оказалась повалена. Под елкой, как в песенке, не прятался маленький зайчик, зато лежал изрядно «принявший на грудь» мужчина. Он крепко спал и с трудом понимал, где находится, сообщает «Degpunktā».