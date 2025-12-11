Если бы не упавшая елка, лежавшего мужчину могли и не заметить.
Аварии и происшествия
Сегодня 12:21
Елка повалена, украшения разбросаны: под новогодним декором у пиццерии полиция обнаружила нечто неожиданное
В темное зимнее утро в окрестностях Адажи полицейский патруль у пиццерии заметил поваленную елку, а под ней — не праздничный декор, а крепко спящего мужчину, который после вечеринки так и не добрался до дома. Если бы его вовремя не обнаружили и не доставили в тепло, обычное возвращение с застолья могло закончиться серьезным переохлаждением.
Во время ночного патрулирования по Адажи полицейский заметил, что установленная у одного кафе елка оказалась повалена. Под елкой, как в песенке, не прятался маленький зайчик, зато лежал изрядно «принявший на грудь» мужчина. Он крепко спал и с трудом понимал, где находится, сообщает «Degpunktā».
Мужчина сказал, что живет у друзей «в глуши». После нескольких минут уговоров полицейским удалось поднять упавшего на ноги. Стражам порядка пришлось долго его расспрашивать, чтобы выяснить, где дом сильно нетрезвого гражданина.
В конце концов мужчина смог назвать точный адрес, и его доставили в тепло. Кафе в полицию с заявлением о повреждениях не обращалось.