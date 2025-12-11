Единая тарифная зона и новые штрафы - в Даугавпилсе меняются правила платных автостоянок
С 1 января в Даугавпилсе вступят в силу новые правила платных автостоянок: вводится единая тарифная зона, изменяется режим работы и порядок оплаты нарушений.
С первого января 2026 года изменятся правила пользования платными автостоянками в Даугавпилсе, информирует Daugavpils satiksme. На ноябрьском заседании думы утверждены изменения в правилах «Об управлении и использовании платных автостоянок самоуправления Даугавпилса».
Основные изменения предусматривают, что вместо зон AD/BD вводится единая тарифная зона. Режим работы платных стоянок будет с 8 до 18 часов в рабочие дни и с 8 до 16 часов по субботам. По воскресеньям и в праздничные дни стоянки будут бесплатными.
Минимальная оплата составит 0,50 евро. Единая ставка — 1 евро в час. Месячный абонемент для любой платной стоянки будет стоить 30 евро.
В случае нарушения будет начисляться постоплата в размере 30 евро, однако при оплате в течение 14 дней сумма составит 50 процентов — 15 евро. Если транспортное средство занимает более одного парковочного места, плату придется вносить за каждое занятое место.
Для получения бесплатного разрешения вводится плата за его изготовление — 3 евро согласно утвержденному прейскуранту. Подать заявление на получение бесплатного разрешения можно будет с 1 января, заполнив анкету. Разрешение будет действовать до 12 месяцев.
Daugavpils satiksme сообщает, что изменения вводятся для обеспечения более прозрачной и эффективной системы управления автостоянками.