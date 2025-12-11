Единая тарифная зона и новые штрафы - в Даугавпилсе меняются правила платных автостоянок

Основные изменения предусматривают, что вместо зон AD/BD вводится единая тарифная зона. Режим работы платных стоянок будет с 8 до 18 часов в рабочие дни и с 8 до 16 часов по субботам. По воскресеньям и в праздничные дни стоянки будут бесплатными.