ФОТО, ВИДЕО: центральный вокзал Риги постепенно приобретает новые очертания

В силуэте Риги появилось несколько современных архитектурных акцентов — на стройке нового Центрального вокзала продолжаются работы по монтажу крыши.

На строительной площадке уже чётко прослеживается контур новой станции. Строители с использованием специализированной техники постепенно укладывают кровлю и закрывают решётку конструкций здания, наблюдал портал Jauns.lv.

Руководитель строительного объединения BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш ранее сообщил, что работы по монтажу крыши, начавшиеся в ноябре, выполняются согласно графику. Одновременно в здании станции начались внутренние работы. В целом строительство здания должно завершиться к августу 2026 года, а отделка внутренних помещений продолжится до конца следующего года.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года BeReRix возобновила строительство нового здания вокзала, привлекая финансирование из Фонда восстановления Европейского Союза. Исполнитель проекта SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) заключил соглашение о строительстве южной части станции. Фонд восстановления покроет работы на сумму 104,5 млн евро, что составляет примерно 75 % от необходимого бюджета реализации проекта южной части.

Финансирование предусматривает изготовление фасада и крыши здания, благоустройство железнодорожных платформ, строительство пассажирских навесов, инженерных сетей и систем, установку шести лифтов, а также отделку первого этажа.

Согласно соглашению, к 31 августа 2026 года должны быть завершены все ключевые строительные работы, а к 31 декабря — благоустройство первого этажа. К 31 марта 2027 года планируется завершить тесты безопасности железнодорожных путей и ввести здание в временную эксплуатацию, чтобы оно могло обслуживать пассажиров летом 2027 года.

По информации совместного предприятия стран Балтии RB Rail, затраты на первый этап Rail Baltica в регионе могут достигнуть 14,3 млрд евро, из которых в Латвии — 5,5 млрд евро.

