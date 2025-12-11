Готовить на газе станет дороже - с января изменятся тарифы Gaso

В утвержденном КРОУ тарифе сохранена дифференциация в зависимости от годового потребления и нагрузки на подключение. Структура тарифов включает переменные и фиксированные составляющие, адаптированные к потребительским привычкам. Затраты оператора распределительной системы Gaso относительно мало зависят от объема потребления: более 90% расходов фиксированы, поэтому меньшее потребление не всегда означает снижение затрат. С нового года в тарифах изменятся пропорции: уменьшится переменная часть, увеличится фиксированная. "Переменная часть сокращается, так как последний раз ее доля расходов в Gaso пересматривалась три года назад, при более высокой цене на газ. В фиксированные расходы добавляется то, что раньше частично покрывалось переменной частью", - пояснил исполнительный директор КРОУ Янис Микелсонс. Он добавил, что модель Gaso учитывает, что большое количество индивидуальных пользователей газовых плит выгодно лишь в том случае, если они в целом покрывают свои расходы.