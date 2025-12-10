ФОТО: в Верманском парке заработала одна из самых "зеленых" детских площадок Риги

Игровая площадка создана, вдохновляясь исторической средой Верманского сада и его значением в культурной жизни Риги. Парк был открыт в 1817 году и за более чем два столетия стал местом встречи поколений рижан, где на каждом шагу ощущается история города. Детская площадка спроектирована с уважением к характеру Верманского сада и его спокойному ландшафту. Проект обновления площадки разработан, опираясь на образ парковой эстрады, которая когда-то была известна как «Ракушка» – место, где звук и движение сливаются в единой гармонии.