ФОТО: в Верманском парке заработала одна из самых "зеленых" детских площадок Риги

Обновленная детская площадка в Верманском парке (2025)
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс 10 декабря торжественно открыл обновленную детскую игровую площадку самоуправления в Верманском саду.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс в среду, 10 декабря, торжественно открыл обновленную детскую игровую площадку самоуправления в Верманском саду. Этой осенью здесь были заменены устаревшие игровые конструкции и покрытие, и теперь площадка доступна для посетителей.
«Мы активно работаем над тем, чтобы создавать среду, где дети могут безопасно проводить время, учиться и расти. Созданная почти 20 лет назад игровая площадка в Верманском саду была как физически, так и морально устаревшей, поэтому пришло время привести ее в соответствие с современными требованиями безопасности. Это особенная площадка, где могут активно играть дети разного возраста», – подчеркивает Ратниекс.
Игровая площадка создана, вдохновляясь исторической средой Верманского сада и его значением в культурной жизни Риги. Парк был открыт в 1817 году и за более чем два столетия стал местом встречи поколений рижан, где на каждом шагу ощущается история города. Детская площадка спроектирована с уважением к характеру Верманского сада и его спокойному ландшафту. Проект обновления площадки разработан, опираясь на образ парковой эстрады, которая когда-то была известна как «Ракушка» – место, где звук и движение сливаются в единой гармонии.
Существующая детская площадка была создана в 2007 году, и ее обновление планировалось с особым уважением к исторической среде – с сохранением конфигурации площадки и ограждения вокруг нее. В ходе проектирования была тщательно изучена историческая эволюция Верманского сада, а также, в тесном сотрудничестве с Национальным управлением по охране культурного наследия, Департаментом городского развития Рижского самоуправления и Латвийской ассоциацией ландшафтных архитекторов, были учтены их рекомендации и предложения для сохранения характера парка, его ландшафта и архитектурных ценностей.
Вдохновляясь исторической эстрадой в парке, которую в прошлом называли «Ракушка», авторы проекта выдвинули девиз: «Дети как жемчужины в раковине, сияют и развиваются, становясь выдающимися личностями». Мотив жемчужины как символ проходит через весь дизайн площадки и отражается в круглых и полукруглых формах игровых элементов. Предусмотренные на площадке сферы и полусферы в игровых конструкциях перекликаются с этой идеей – они обеспечивают движение и возможности для игр, и одновременно символически напоминают о форме жемчужины, таким образом пространственно поддерживая центральный образ проекта.
Учитывая, что Верманский сад находится в историческом центре Риги, поблизости нет других детских площадок, а в самом парке проводится множество публичных мероприятий, новые игровые устройства были индивидуально спроектированы именно для Верманского сада, чтобы формировать привлекательное публичное пространство под открытым небом в центре Риги. Чтобы создать спокойную и эстетически приятную среду, при обновлении площадки использовались природные оттенки – зеленый, песочный, а также серые и коричневые тона, которые гармонично вписываются в окружающий парк.
При реконструкции особое внимание уделялось тому, чтобы детская площадка была доступна максимально широкому кругу детей. На площадке установлены восемь новых современных устройств, изготовленных из натуральных или переработанных материалов, подходящих для детей разного возраста, детей с особыми потребностями, а также одна установка для взрослых. Созданы три игровых комплекса, две качели, два каруселя, один тренажер для подтягиваний для взрослых и информационный стенд. Детская площадка в Верманском саду является одной из наиболее экологичных городских площадок.
Существующее покрытие из резиновой мульчи на площади 500 квадратных метров, которое находилось в плохом техническом и визуальном состоянии, заменено на литое резиновое покрытие с использованием переработанных материалов.