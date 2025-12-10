Поезда Vivi переходят на зимнее расписание: что изменится с 14 декабря
С 14 декабря этого года изменится расписание движения поездов Vivi. Хотя в зимнем расписании нет существенных изменений, перед поездкой Vivi призывает пассажиров обязательно проверить время отправления и прибытия поездов. Для ряда рейсов на несколько минут изменилось время отправления и прибытия, отдельные рейсы продлены, а также введены другие корректировки.
Обновлен интервальный график на линии Айзкраукле
Чтобы сделать движение поездов еще удобнее и доступнее, на линии Айзкраукле Vivi внедряет интервальные графики — это означает, что поезда курсируют через равные промежутки времени, благодаря чему пассажирам проще планировать поездки и ориентироваться в расписании.
На линии Айзкраукле поезда и дальше в часы пик будут ходить два раза в час. Они будут отправляться с Рижского центрального вокзала в 9-ю и 39-ю минуту каждого часа, а в середине дня и после девяти вечера поезда будут ходить один раз в час — в 39-ю минуту. Дополнительно по рабочим дням на этой линии будут курсировать еще три поезда до Огре с отправлением от Рижского центрального вокзала в 5:39, 6:24 и 17:24.
Экспресс до Лудзы и небольшие изменения в расписании нескольких дизельных маршрутов
Поезд-экспресс Рига–Резекне продлевается до Лудзы, что существенно влияет на время отправления этого поезда в обратном направлении в Ригу.
На маршруте Рига–Зилупе сохранятся два поезда в каждом направлении, однако изменено время их курсирования. В направлениях Лиепая, Краслава, Индра, Мадона и Гулбене сохраняется нынешнее расписание движения поездов с незначительными изменениями во времени отправления и прибытия.
На маршруте Рига–Даугавпилс сохраняется прежнее количество рейсов — будет курсировать шесть поездов в каждом направлении. Один из них будет экспрессом и один — совмещенным рейсом, при котором пассажирам в Айзкраукле необходимо будет пересесть с электропоезда на дизельный поезд. Для отдельных поездов изменен перечень остановок, на которых они будут останавливаться.
В направлениях Елгава, Скулте, Тукумс и Валга продолжаются ремонтные работы
Поскольку начатые Latvijas dzelzceļš ремонтные работы продолжатся еще несколько месяцев, поезда в направлениях Елгава, Скулте, Тукумс и Валга будут курсировать по расписанию, скорректированному в связи с ремонтами.
На линии Елгавы из-за ремонтных работ электропоезда будут ходить один раз в час. Из Рижского центрального вокзала они будут отправляться в 35-ю минуту часа. Также сохранятся дополнительные рейсы, которые в часы пик будут выполняться дизельными поездами с сокращенным количеством остановок: по утрам будет четыре дополнительных рейса в каждом направлении, а по вечерам — еще три рейса в каждом направлении.
С 14 декабря изменится и расписание поездов до Скулте. В расписании, адаптированном к ремонтным работам, поезда будут ходить раз в час, но в часы пик по рабочим дням между Земитанами и Вецаками, Царникавой или Саулкрастами будут курсировать дополнительные рейсы, при этом поезда не будут следовать до Рижского центрального вокзала.
Ремонтные работы на всех этих линиях проводятся поэтапно, и для каждого участка предусмотрены свои ограничения движения поездов. Расписание может меняться в соответствии с ходом ремонтных работ, однако обо всех изменениях пассажиров будут информировать заблаговременно. Все задействованные стороны планируют и организуют изменения таким образом, чтобы пассажиры по возможности как можно меньше испытывали неудобства.
В опубликованном на сайте Vivi и в мобильном приложении расписании движения поездов учтены все актуальные изменения.
По вопросам расписания движения поездов, покупки билетов или другим вопросам, связанным с поездками, пассажиров приглашают обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону 8760.