Поезда Vivi переходят на зимнее расписание: что изменится с 14 декабря

На линии Айзкраукле поезда и дальше в часы пик будут ходить два раза в час. Они будут отправляться с Рижского центрального вокзала в 9-ю и 39-ю минуту каждого часа, а в середине дня и после девяти вечера поезда будут ходить один раз в час — в 39-ю минуту. Дополнительно по рабочим дням на этой линии будут курсировать еще три поезда до Огре с отправлением от Рижского центрального вокзала в 5:39, 6:24 и 17:24.