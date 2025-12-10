Консультационные пункты вместо филиалов: банки обязали вернуть очные услуги в регионы Латвии

Банкам был предоставлен год на подготовку к выполнению требований, включая консультации с местными властями. Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле отметила, что до сих пор ни один из крупнейших банков не имел точек обслуживания примерно в половине из 42 самоуправлений. С 1 января банки должны вернуться хотя бы в 10 городов. При этом возвращение не означает, что в каждом городе будут открыты филиалы пять дней в неделю по восемь часов в день.