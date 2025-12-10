Трамп спешит "закончить войну" к Рождеству - Зеленскому дали несколько дней на принятие важного решения
Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "несколько дней" на ответ по поводу мирного плана, рассказали собеседники Financial Times.
По словам одного из них, Трамп надеется заключить соглашение к Рождеству — то есть к 25 декабря.
В субботу Зеленский рассказал своим европейским коллегам, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер давили на него с требованием принять быстрое решение, сообщили источники издания. По их словам, Зеленский сказал, что ему нужно проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона.
Один из западных чиновников, который поговорил с FT на условиях анонимности, описал положение, в котором оказалась Украина, так: Киев застрял между условиями по территории, которые он не может принять, и требованиями США, которые не может отвергнуть.
Накануне Зеленский сказал журналистам, что благодаря переговорам мирный план США сократился с 28 до 20 пунктов — из него удалось исключить наиболее противоречивые для Киева условия. При этом достигнуть договоренности по вопросу территорий все еще не удалось, добавил президент Украины.
Трамп в интервью Politico ответил на вопрос о дедлайне по мирному плану для Киева так: «Ему придется собраться и начать принимать вещи такими, как они есть, потому что он проигрывает».