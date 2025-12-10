"Мы уже защищаем Европу": Силиня объяснила, почему Латвия не хочет принимать беженцев
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в интервью передаче TV3 "900 sekundes" в среду, 10 декабря, объяснила позицию Латвии по вопросу приема людей, нелегально попавших в Европейский cоюз. Она указала, что сейчас Латвия намерена "работать с Еврокомиссией", чтобы объяснить: Латвия и так уже чрезвычайно много сделала для укрепления границы, поэтому нам также полагается исключение в вопросе приема беженцев.
8 декабря в Брюсселе министры внутренних дел стран ЕС договорились о более строгой миграционной политике и о введении механизма солидарности — в ближайшие два года между странами-членами пропорционально будет распределено 30 000 беженцев, нелегально попавших на территорию ЕС. Отдельные государства получили особые исключения по приему беженцев, например Польша. Латвия также запросила послабление, однако пока такого исключения не получила.
В интервью Силиню спросили, может, Латвии тоже удастся добиться исключения, то есть чтобы на нее не распространялась обязанность принимать пропорционально распределенных мигрантов. Премьер-министр ответила, что у Латвии «довольно жесткая позиция».
«Я тоже обратилась и обнародовала письмо, в котором обратилась к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, объяснив, что сейчас для Латвии ситуация не совсем понятна», — сказала глава правительства.
Одновременно она подчеркнула, что ситуация для Латвии непонятна, потому что «мы — государство, которое сталкивается с очень сильным миграционным давлением». Со стороны Европы политика в вопросах границ не изменилась, но при этом в миграционной модели «не учтено, насколько много Латвия в целом не пропускает беженцев в Европу» — тех, кто пытается пересечь границу незаконно.
Премьер также сообщила, что участвует в своеобразной «группе активистов» вместе с Италией, Данией и еще рядом стран ЕС, чтобы инициировать изменения документов, которые определяют, как реализуется политика возвращения мигрантов, как дается определение беженца и кого ЕС считает экономическими беженцами: «Я не считаю, что сейчас мы непременно добьемся именно этого исключения, но мы ясно заявили, что не можем согласиться с таким голосованием. Считаем, что нам либо тоже должен быть предоставлен этот особый статус, либо Еврокомиссия должна найти другое решение, которое позволило бы учесть, насколько много Латвия вложила и в укрепление границ, и в то, что мы фактически защищаем Европу от очень большого числа нелегальных иммигрантов», — сказала Эвика Силиня.
Отвечая на вопрос, что конкретно грозит Латвии, если исключение все же не будет предоставлено, а требование принимать беженцев вступит в силу, Силиня ответила, что «ничего не грозит». Механизм солидарности в ЕС был разработан уже много лет назад. У государств-членов есть три варианта участия: либо принимать соискателей убежища, либо вносить финансовый взнос, либо предлагать альтернативные меры — именно так сейчас и поступает Латвия. «Мы отправляем наших пограничников в Средиземное море, чтобы бороться с нелегальной миграцией. Можно участвовать в механизме солидарности и комбинированным способом. Понятно, что в этом голосовании единства нет», — отметила премьер-министр. Она также подчеркнула, что Еврокомиссии известна позиция Латвии и что Латвия продолжит «работать с Еврокомиссией».
В настоящее время многие южные страны Европы сталкиваются с миграционным давлением, однако, по мнению Силини, больше внимания следует уделять причинам этого явления. По ее поручению в Брюссель для обсуждения миграционного вопроса направилась также министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, чтобы искать пути улучшения нормативного регулирования Совета Европы по вопросам беженцев. «Депутатам Европарламента тоже следовало бы активнее включаться в работу, а не только публиковать заявления в Х, — заявила Силиня. — Я думаю, было бы гораздо лучше, если бы они действительно могли добиться каких-то реальных результатов в этом вопросе».
В то же время, как признала Силиня, в данный момент среди стран Балтии нет единой позиции по миграционному вопросу, а это означает, что у Латвии в сущности нет союзников. Например, Литва готова принять часть беженцев, тогда как Эстония настаивает на том, что ей полагается исключение. «Я думаю, что мы продолжим дискуссии, но прием беженцев мы не планируем», — резюмировала глава правительства.