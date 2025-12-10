"Мы уже защищаем Европу": Силиня объяснила, почему Латвия не хочет принимать беженцев

Премьер также сообщила, что участвует в своеобразной «группе активистов» вместе с Италией, Данией и еще рядом стран ЕС, чтобы инициировать изменения документов, которые определяют, как реализуется политика возвращения мигрантов, как дается определение беженца и кого ЕС считает экономическими беженцами: «Я не считаю, что сейчас мы непременно добьемся именно этого исключения, но мы ясно заявили, что не можем согласиться с таким голосованием. Считаем, что нам либо тоже должен быть предоставлен этот особый статус, либо Еврокомиссия должна найти другое решение, которое позволило бы учесть, насколько много Латвия вложила и в укрепление границ, и в то, что мы фактически защищаем Европу от очень большого числа нелегальных иммигрантов», — сказала Эвика Силиня.