Зимний фестиваль в Пакруойской усадьбе (2025)
Крупнейшая литовская Пакруойская усадьба открыла зимний сезон и приглашает гостей на «Мастерские рождественских приключений».
ФОТО: вот чем Пакруойская усадьба удивит гостей из Латвии этой зимой
Крупнейшая литовская Пакруойская усадьба открыла зимний сезон и приглашает гостей на «Мастерские рождественских приключений», в этом году предлагая также экскурсии на латышском языке. Усадьба ждёт посетителей в субботу, 13 декабря, а также каждый день с 20 декабря по 4 января, за исключением кануна Рождества 24 декабря. Здесь гостей ждёт дворец усадьбы, наполненный праздничной атмосферой, увлекательные экскурсии, мастерские ремесленников и встреча с Дедом Морозом — настоящее зимнее приключение как для взрослых, так и для детей.
Знали ли вы, что история Пакруойской усадьбы связана с Латвией?
Считается, что предок наиболее значимых владельцев усадьбы, баронов фон Роппов, был старшим братом основателя Риги – епископа Альберта. Первым известным имением Теодериха было поместье в Страупе недалеко от Сигулды.
«Мы рады, что этой зимой, ожидая гостей из соседней Латвии, впервые можем предложить экскурсии и на латышском языке! Во время них вы увидите не только роскошные залы усадьбы, богато украшенные к праздникам, но и Подвал наказаний с экспозицией старинных орудий пыток, а также уникальный восстановленный спиртовой завод, на котором спирт дистиллируется из пива на аппарате, работающем вот уже 120 лет», — рассказывают представители усадьбы.
Экскурсии на латышском языке запланированы на 13 и 27 декабря. В дни, когда усадьба открыта, но экскурсии на латышском не проводятся, гостей из Латвии приглашают присоединиться к экскурсиям на литовском языке, взяв на рецепции печатный рассказ об усадьбе на латышском. Залы Пакруойской усадьбы, украшенные к Рождеству, действительно стоит увидеть!
Мастерские ремесленников и другие усадебные развлечения
К вечеру мастерские и помещения хозяйственной части усадьбы наполняются творческой активностью. Гостей ждут валяльщик шерсти, пчеловод, коллекция странностей в Паноптикуме, ретро-фотостудия XIX века и мастер костюмов. Здесь можно наблюдать за работой мастеров древних ремёсел, а при желании попробовать их самим. Любопытных также приглашают осмотреть старинную мототехнику и ретро-игровые автоматы, которые неизменно вызывают большой интерес у посетителей.
В центре внимания детей — почта Деда Мороза
В центре усадьбы расположена почта Деда Мороза, которая всегда становится одним из самых посещаемых мест. Здесь дети могут написать и оставить свои рождественские пожелания, а главным сюрпризом станет возможность встретить Деда Мороза лично. Он посещает усадьбу каждый день, уделяет время каждому ребёнку и искренне интересуется, получилось ли у него быть послушным в этом году. «Почта Деда Мороза ежегодно получает сотни писем. Глаза детей здесь просто сияют — они не только записывают свои желания, но и переживают незабываемую встречу. Это место, где чудеса действительно происходят», — говорят организаторы мероприятий усадьбы.