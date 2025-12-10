ФОТО: вот чем Пакруойская усадьба удивит гостей из Латвии этой зимой

В центре усадьбы расположена почта Деда Мороза, которая всегда становится одним из самых посещаемых мест. Здесь дети могут написать и оставить свои рождественские пожелания, а главным сюрпризом станет возможность встретить Деда Мороза лично. Он посещает усадьбу каждый день, уделяет время каждому ребёнку и искренне интересуется, получилось ли у него быть послушным в этом году. «Почта Деда Мороза ежегодно получает сотни писем. Глаза детей здесь просто сияют — они не только записывают свои желания, но и переживают незабываемую встречу. Это место, где чудеса действительно происходят», — говорят организаторы мероприятий усадьбы.