Существует ли "хороший" и "плохой" сахар? Разбираемся вместе со специалистом

Клинический фармацевт Ксения Лукьянова объясняет, что колебания уровня сахара в крови могут быть первым тревожным сигналом о нарушении работы инсулина. Нормальный уровень глюкозы натощак составляет 3,9–5,5 ммоль/л, а через два часа после еды он может повыситься до 7,8 ммоль/л. Если эти показатели часто превышают пределы нормы, это может указывать на преддиабет – состояние, которое обратимо при соблюдении здорового образа жизни и диеты. При отсутствии лечения он может перерасти в сахарный диабет 2-го типа. Хотя начальная стадия может протекать без выраженных симптомов, существует ряд “красных флажков”, на которые следует обратить внимание: повышенная жажда, частое мочеиспускание (особенно по ночам), усталость и сонливость, нечеткое зрение, потеря веса, медленно заживающие раны на ногах и ступнях, сухость и зуд кожи, а также частые грибковые инфекции. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для взрослых количество добавленного сахара не должно превышать 25 г в сутки, или примерно шесть чайных ложек. Кроме того, следует обращать внимание на скрытые сахара, которые содержатся почти во всех продуктах, таких как кетчуп, приправы, хлопья, йогурт, хлеб и даже мясные изделия.