В Латвии обнаружили дискриминацию мужчин по половому признаку, которая приводит к их преждевременной смерти
Средняя продолжительность жизни мужчин, по сравнению с женщинами, значительно короче. По данным Центрального статистического управления, например, в возрасте 73 лет мужчин на 45% меньше, чем женщин. Поэтому Латвийская Ассоциация урологов призывает каждого мужчину заботиться о своем здоровье, не откладывая это на потом.
По данным Европейской Ассоциации урологов, в Европейском Союзе заболеваемость раком среди мужчин на 16% выше, а смертность на 43% выше, чем у женщин. В значительной мере это является следствием более низкой медицинской грамотности и поздней диагностики, в том числе из-за государственных установок. Например, мужчины не получают регулярных приглашений на скрининг рака простаты, из-за которого ежегодно лишаются жизни почти 300 мужчин.
“Рак простаты – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин, но при раннем выявлении его можно полностью вылечить. Коварство болезни в ее незаметном начале – на начальных стадиях она протекает без симптомов. Когда они появляются, опухоль часто уже прогрессирует. Регулярное, оплаченное государством проведение анализов крови на ПСА после 50 лет, а также ежегодные посещения уролога позволяют выявить болезнь вовремя. Нередко это означает щадящее лечение и снижение риска осложнений, таких как недержание мочи или эректильная дисфункция. Если в семье был рак простаты, то проводить анализы рекомендуется с 45 лет”, – объясняет президент Латвийской Ассоциации урологов Юрис Плонис.
Врачи также напоминают, что в ряде случаев рак простаты не требует лечения, а только регулярного наблюдения у врача за развитием болезни.
Однако, если у мужчины наблюдаются какие-либо из этих симптомов, то ему рекомендуется обратиться к врачу:
- учащенное мочеиспускание, особенно по ночам;
- боль или ощущение жжения при мочеиспускании;
- примесь крови в моче;
- боль в нижней части спины, бедрах или тазу.
Эти симптомы не всегда означают рак – они также могут быть связаны с доброкачественным увеличением простаты или другими заболеваниями. Но их определенно не следует игнорировать.