В Латвии обнаружили дискриминацию мужчин по половому признаку, которая приводит к их преждевременной смерти

“Рак простаты – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин, но при раннем выявлении его можно полностью вылечить. Коварство болезни в ее незаметном начале – на начальных стадиях она протекает без симптомов. Когда они появляются, опухоль часто уже прогрессирует. Регулярное, оплаченное государством проведение анализов крови на ПСА после 50 лет, а также ежегодные посещения уролога позволяют выявить болезнь вовремя. Нередко это означает щадящее лечение и снижение риска осложнений, таких как недержание мочи или эректильная дисфункция. Если в семье был рак простаты, то проводить анализы рекомендуется с 45 лет”, – объясняет президент Латвийской Ассоциации урологов Юрис Плонис.