Не только женская проблема - коварный вирус бьет и по латвийским мужчинам. SPKC встревожен

«Против ВПЧ существует вакцина, которая бесплатно доступна молодым людям до 25 лет. Родители мальчиков нередко считают, что их сыновей это не касается, ведь такие заболевания встречаются реже. Из-за этого они отказываются от вакцинации. Но это мнение не только ошибочно, но и опасно. Даже если такие формы рака редки, риск всё равно есть — примерно каждый двадцатый мужской рак связан с этим вирусом. А если болезнь всё же развивается, нередко требуется хирургическое вмешательство, иногда вплоть до частичной или полной ампутации полового члена. Поэтому профилактика — две дозы вакцины — это самый простой и надёжный способ защититься от тяжёлых последствий», — подчеркивает доктор Абеле.