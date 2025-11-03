Не только женская проблема - коварный вирус бьет и по латвийским мужчинам. SPKC встревожен
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — невидимый, коварный и часто недооцениваемый враг — может годами находиться в организме, не подавая никаких признаков. Но спустя десятилетия он способен спровоцировать развитие злокачественной опухоли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Обычно ВПЧ ассоциируется с женскими заболеваниями, в первую очередь — с раком шейки матки. Однако этот вирус может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем и у мужчин, включая рак полового члена, горла и прямой кишки. При этом от него можно защититься с помощью бесплатной вакцинации. О том, какие риски существуют и почему родителям стоит вовремя позаботиться и о защите мальчиков, рассказывает уролог, андролог доктор Андрис Абеле.
Какой риск существует для мужчин?
ВПЧ передается при прямом контакте с кожей или слизистыми, чаще всего — во время полового акта. Носителями вируса могут быть как мужчины, так и женщины, заражая своих партнёров. Считается, что примерно 80% людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с этим вирусом — и даже презерватив не обеспечивает стопроцентную защиту.
Одним из наиболее распространённых проявлений ВПЧ у мужчин являются генитальные бородавки — видимый и относительно легко распознаваемый симптом. Однако вирус может годами «дремать» в организме, никак себя не проявляя. Именно такая «невидимая» инфекция со временем приводит к развитию более серьёзных проблем, включая рак полового члена, горла, ротовой полости и прямой кишки. Учитывая, что у мужчин нет регулярных программ скрининга на эти виды рака, заболевание нередко выявляется уже на поздних стадиях.
«Против ВПЧ существует вакцина, которая бесплатно доступна молодым людям до 25 лет. Родители мальчиков нередко считают, что их сыновей это не касается, ведь такие заболевания встречаются реже. Из-за этого они отказываются от вакцинации. Но это мнение не только ошибочно, но и опасно. Даже если такие формы рака редки, риск всё равно есть — примерно каждый двадцатый мужской рак связан с этим вирусом. А если болезнь всё же развивается, нередко требуется хирургическое вмешательство, иногда вплоть до частичной или полной ампутации полового члена. Поэтому профилактика — две дозы вакцины — это самый простой и надёжный способ защититься от тяжёлых последствий», — подчеркивает доктор Абеле.
Защита партнёров и значение вакцинации
Вакцинация мальчиков против ВПЧ обеспечивает не только долговременную защиту для самого ребёнка, но и влияет на здоровье его будущей семьи, снижая распространение вируса среди женщин. По словам доктора Андриса Абеле, если позаботиться о том, чтобы ребёнок не заразился ВПЧ, в будущем это уменьшает риск передачи вируса его сексуальным партнёрам.
«Когда мы говорим о вирусе папилломы человека, нужно помнить: это главный возбудитель рака шейки матки — одного из ведущих причин женской смертности в Латвии. Вакцинируя мальчиков в детстве, мы не только защищаем их самих, но и предотвращаем будущие трагедии в семьях. Это надёжная инвестиция и в личное здоровье, и в здоровье общества», — отмечает доктор Абеле.
Врач также подчёркивает, что вакцинация — это не просто индивидуальная защита, но и шаг к снижению распространения вируса в обществе. Чтобы полностью искоренить ВПЧ, необходимо, чтобы вакцинировано было не менее 80% населения. Вакцинация против ВПЧ применяется уже более 20 лет и доказала свою эффективность во многих странах. Например, в Австралии и США случаи рака шейки матки сократились в разы.
Вакцинация против ВПЧ
Наибольшую эффективность вакцина даёт, если её сделать до начала половой жизни. Это защищает не только молодого человека, но и его будущих партнёров. Важно помнить: с каждым новым партнёром риск заражения ВПЧ возрастает. В Латвии бесплатная вакцинация против ВПЧ предусмотрена для мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 17 лет. С этого года государственная программа охватывает и молодых людей до 25 лет.
«К сожалению, в обществе всё ещё живут мифы о вакцинации — например, что она может влиять на мужскую фертильность. На самом деле всё наоборот: именно ВПЧ способен её нарушить. Исследования показывают, что вирус может находиться на поверхности сперматозоидов, снижая их способность к оплодотворению и увеличивая риск бесплодия. Вакцина же, напротив, предотвращает попадание вируса в сперму и помогает сохранить репродуктивное здоровье», — поясняет уролог и андролог доктор Андрис Абеле.
Обычно курс вакцинации состоит из двух доз с интервалом не менее шести месяцев, а людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется трёхдозовая схема. Чтобы узнать подробности о вакцинации, количестве доз и подходящей схеме, следует обратиться к своему семейному врачу.