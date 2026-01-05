В TikTok обнаружили ролики с нехорошей информацией о Польше. Брюссель проведет расследование
Европейская комиссия начнет расследование видео в TikTok, где звучат призывы к выходу Польши из ЕС. Польские власти называют их российской дезинформацией и требуют от Брюсселя вмешаться.

Европейская комиссия (ЕК) проверит видео в TikTok, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых изображены молодые женщины с национальной символикой Польши и звучат призывы к выходу страны из ЕС.

В конце декабря заместитель министра цифровых технологий Польши Дариуш Штандерский направил письмо в ЕК, указав, что контент имеет признаки скоординированной дезинформационной кампании, которая угрожает общественному порядку и демократическим процессам в Польше и ЕС.

Закон требует от крупных платформ, таких как TikTok, оценивать все риски, связанные с их сервисами, включая риски, возникающие из-за искусственного интеллекта.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подчеркнул, что видео является российской дезинформацией.

"Представленный нарратив полностью противоречит польским интересам и соответствует российской логике", - отметил он, добавив, что записи содержат характерный российский синтаксис.

Польша неоднократно фиксировала кампании дезинформации в соцсетях, направленные на подрыв доверия к ЕС и государственным институтам.

