В TikTok обнаружили ролики с нехорошей информацией о Польше. Брюссель проведет расследование
Европейская комиссия начнет расследование видео в TikTok, где звучат призывы к выходу Польши из ЕС. Польские власти называют их российской дезинформацией и требуют от Брюсселя вмешаться.
Европейская комиссия (ЕК) проверит видео в TikTok, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых изображены молодые женщины с национальной символикой Польши и звучат призывы к выходу страны из ЕС.
В конце декабря заместитель министра цифровых технологий Польши Дариуш Штандерский направил письмо в ЕК, указав, что контент имеет признаки скоординированной дезинформационной кампании, которая угрожает общественному порядку и демократическим процессам в Польше и ЕС.
Закон требует от крупных платформ, таких как TikTok, оценивать все риски, связанные с их сервисами, включая риски, возникающие из-за искусственного интеллекта.
Представитель польского правительства Адам Шлапка подчеркнул, что видео является российской дезинформацией.
"Представленный нарратив полностью противоречит польским интересам и соответствует российской логике", - отметил он, добавив, что записи содержат характерный российский синтаксис.
Польша неоднократно фиксировала кампании дезинформации в соцсетях, направленные на подрыв доверия к ЕС и государственным институтам.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что на защиту Латгале от российской дезинформации хотят потратить почти 100 000 евро.