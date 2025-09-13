На защиту Латгале от российской дезинформации хотят потратить почти 100 000 евро - хватит ли?

На проект общества Cita Daugavpils "Безопасные микрорайоны: укрепление сообществ микрорайонов Даугавпилса для устойчивости в мирное время" министерство выделит до 9730 евро, на проект общества DAMEDIA (chayka.lv) "Не только с оружием: защитники Латгале" - до 10 000 евро, на проект общества Esi Vasals "Информирован и устойчив: Латгале рассказывает об обороне" - до 9940 евро, на проект Латгальского культурного общества "Сыграем: Что? Где? Когда?" - до 10 000 евро, на проект новостного портала lakuga.lv "Kai sorguot?" - до 9992 евро.