Единственный витамин, который обязательно нужно принимать дополнительно
фото: unsplash.com
Иллюстративное фото.
Мнения специалистов

Единственный витамин, который обязательно нужно принимать дополнительно

Отдел здоровья

Otkrito.lv

С наступлением холодного и тёмного времени года запасы этого витамина в нашем организме имеют тенденцию снижаться. Поэтому эту жизненно важный для организма питательный элемент рекомендуется начинать принимать в виде пищевой добавки в начале осени.

«Витамин D влияет на множество физиологических процессов в организме», — объясняет клинический фармацевт Центральной больницы Таллина Кайри Марлен Антониак. Например, витамин D необходим для поддержания баланса кальция и фосфора в организме, что, в свою очередь, важно для нормальной работы костей и мышц. Кроме того, по словам Антониак, витамин D влияет на развитие и обмен иммунных клеток, а также косвенно действует как противовоспалительное средство.

Если в организме длительное время наблюдается дефицит витамина D, иммунная система может ослабнуть. «Образование иммунных клеток происходит с участием биохимических процессов, для которых необходим витамин D. Если в организме нет активных форм витамина D, иммунная система не может функционировать в полную силу», — поясняет научный сотрудник Тартусского университета, специалист по спортивной травматологии Лехо Рипс.

Наш организм вырабатывает витамин D, когда кожа соприкасается с солнечным излучением UVB. Однако зимой интенсивность этого излучения недостаточна, чтобы организм мог произвести необходимое количество витамина D. В идеале недостающую часть можно было бы получить с пищей, но это удаётся далеко не всем.

Огромные порции еды не помогут

«Чтобы получить достаточно витамина D из пищи, нужно есть продукты, в которых он содержится в очень большом количестве», — отмечает Рипс. Например, лосось богат витамином D: 100 граммов выращенного лосося содержат 5–10 микрограммов витамина D. В целом взрослому здоровому человеку рекомендуется дополнительно получать 15–20 микрограммов (600–800 международных единиц) витамина D в день. Это означает, что, чтобы удовлетворить суточную потребность только с помощью лосося, нужно съедать около 150–400 граммов этой рыбы ежедневно.

Однако пожилым людям и многим другим может потребоваться значительно больше витамина D. Например, врач может рекомендовать до 10 000 международных единиц в день, если у человека выраженный дефицит. В некоторых случаях, при заболеваниях или интенсивных физических нагрузках, советуют принимать 4000–6000 единиц витамина D в день. Чтобы получить это количество только с едой, пришлось бы съедать до трёх килограммов лосося в день — такие порции, очевидно, невозможны.

Кроме того, витамин D содержится и в других жирных сортах рыбы, молочных продуктах, в небольшом количестве — в яйцах.

«Никто не сможет каждый день выпивать литр кефира и съедать полкилограмма сыра», — приводит пример Лехо Рипс. Витамин D содержится также в грибах и некоторых растениях, однако, как объясняет он, там он присутствует в форме, менее усваиваемой организмом.

По мнению учёного, дефицит витамина D связан с образом жизни жителей городов. «Сегодня мы проводим меньше времени на улице, носим одежду, закрывающую тело, и пользуемся солнцезащитными кремами, чтобы защитить кожу от солнца», — говорит Рипс.

Он отмечает, что коварство дефицита витамина D заключается в том, что человек не осознаёт его, пока в организме не начинают развиваться серьёзные проблемы — например, остеопороз или ослабление иммунной системы.

Миф о жителях южных стран

Существует распространённый миф, что жителям южных стран не нужны добавки с витамином D, однако это не соответствует действительности. Хотя зимой на юге меньше тёмных часов, потребность в витамине D зависит, среди прочего, от времени года, возраста, физической активности и образа жизни. «Испанцы тоже работают в офисах и прячутся в тени днём», — поясняет Рипс.

Кроме того, неверно считать, что жителям северных стран нужно меньше витамина D, потому что они привыкли жить в холоде и темноте. «Нет никакой генетической адаптации к низкому уровню витамина D», — подчёркивает он. Причина, по которой люди в прошлом могли обходиться без добавок, кроется в их образе жизни.

«Люди говорят: дедушка обходился без витаминов и прожил до 85 лет. Но имейте в виду — дедушка работал на улице по 12 часов, пока было светло. Он был в отличной физической форме и получал гораздо больше витамина D от солнца», — приводит пример Рипс.

Антониак добавляет, что детям и пожилым людям, которые чаще проводят время в помещении и меньше гуляют, витамин D следует принимать в виде добавок круглый год. Всем остальным рекомендуется сдать анализ крови, чтобы определить уровень витамина D.

Это лучше делать с декабря по апрель, поскольку именно в это время уровень витамина D обычно бывает слишком низким. Если у кого-то дефицит наблюдается даже летом, зимой он, вероятнее всего, станет ещё серьёзнее.

Избыток тоже вреден

Хотя витамин D чрезвычайно важен для организма, действует известное правило: избыток может быть вреден. Если уровень витамина D в крови превышает 125 наномоль на литр, по словам Антониак, может развиться гипервитаминоз, или интоксикация витамином. Это может произойти, если здоровый взрослый человек получает из пищи и добавок значительно больше 4000 международных единиц витамина D в день.

Когда витамина D в организме слишком много, кальций (а иногда и фосфаты) начинают накапливаться в избытке. Избыточное количество кальция может привести к образованию камней в почках и кальцификации сосудов.

Симптомы передозировки витамина D могут включать:

  • спутанность сознания,
  • сонливость,
  • раздражительность,
  • слабость,
  • постоянную жажду,
  • проблемы с пищеварением — тошноту, рвоту, запоры, боли, сухость во рту и обезвоживание.

«Поскольку витамин D накапливается в организме, неприятные побочные эффекты могут сохраняться более двух месяцев после прекращения приёма», — подчёркивает Антониака.

Кофе мешает усвоению

Дефицит витамина D может развиться даже при приёме добавок в точности по рекомендации врача или фармацевта. Одна из причин — привычка запивать витамин утренним кофе или принимать его в таблетках. «Витамин D лучше всего усваивается, если принимать его в виде капсул с маслом или в каплях», — отмечает Рипс.

У женщин часто наблюдается дефицит железа, который также может вызывать проблемы со здоровьем, связанные с нехваткой витамина D. Решением могут быть препараты железа, однако их не следует принимать без подтверждения дефицита анализом крови, поскольку бесконтрольный приём железа может серьёзно навредить здоровью.

Темы

Витамин DРТУ

Другие сейчас читают