Единственный витамин, который обязательно нужно принимать дополнительно

Однако пожилым людям и многим другим может потребоваться значительно больше витамина D. Например, врач может рекомендовать до 10 000 международных единиц в день, если у человека выраженный дефицит. В некоторых случаях, при заболеваниях или интенсивных физических нагрузках, советуют принимать 4000–6000 единиц витамина D в день. Чтобы получить это количество только с едой, пришлось бы съедать до трёх килограммов лосося в день — такие порции, очевидно, невозможны.