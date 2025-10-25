В них нет ничего хорошего: раскрыта правда о влажных салфетках
Для кого-то влажные салфетки кажутся незаменимыми, однако и у этой повседневной привычки есть своя цена. Попадая в окружающую среду, большинство влажных салфеток не разлагаются и становятся источником загрязнения; с точки зрения здоровья их использование тоже не так однозначно — слишком частое применение может раздражать кожу, отмечают эксперты.
В Балтийском море зафиксировано высокое загрязнение микропластиком, и теперь его частицы обнаруживаются уже более чем у 60% рыб, обитающих в этом регионе. Часть пластмассовых волокон, попадающих в море, используется при производстве синтетической одежды и гигиенических товаров. Некоторые из этих волокон, включая полипропилен, содержатся и во влажных салфетках, свидетельствуют данные исследования, опубликованного в феврале этого года в научном журнале Marine Pollution Bulletin. Это означает, что, употребляя такую рыбу в пищу, микропластик может попадать и в человеческий организм.
Хотя в последние годы активно продвигаются биоразлагаемые салфетки, на деле маркировка «BIO» зачастую вводит в заблуждение. Исследования показывают, что более половины таких салфеток производятся путём смешивания натуральных целлюлозных волокон с синтетическими добавками и химическими веществами, которые повышают их прочность и эффективность, но затрудняют разложение. Попадая в природу или канализацию, они не разлагаются, а распадаются на микроволокна, превращаясь в устойчивый источник загрязнения, говорится в исследовании, опубликованном в Великобритании в 2025 году.
Врач: «Для ребёнка лучшее — чистая вода»
Часто влажные салфетки используют в самых обычных ситуациях — для протирания ребёнку попы, рук или лица. Возможно, для некоторых мам это незаменимый помощник.
Тем временем педиатр клиники Rabarbers Катрина Селецка подчёркивает, что и при уходе за младенцем слишком частое использование влажных салфеток не рекомендуется — это должно быть не ежедневным решением, а скорее запасным вариантом.
«Они могут пригодиться, когда нужно выйти из дома и нет доступа к чистой воде — например, в походе или в путешествии. Есть дети с более чувствительной кожей — даже если указано, что в составе салфеток 99% воды, мы советуем родителям использовать их только изредка, а не ежедневно. Какими бы экологичными и “чистыми” они ни казались, это всё равно не просто вода», — поясняет врач.
Она рассказывает, что в практике встречала случаи раздражения кожи у детей при ежедневном использовании салфеток. «Для ребёнка самое лучшее — чистая вода, — напоминает Селецка. — После смены подгузников лучше помыть тело ребёнка под проточной водой и давать коже “подышать”. Это и гигиенично, и полезно».
Салфетки для снятия макияжа могут вызвать кожные проблемы
Исследования показывают, что влажные салфетки, предназначенные для снятия макияжа, иногда могут вызывать или усугублять проблемы с кожей и здоровьем. Одна из причин — наличие консервантов и других химических веществ, продлевающих срок годности продукта. Некоторые из них способны вызывать аллергические реакции, ускорять старение кожи или даже обладать канцерогенными свойствами, отмечают авторы исследования, опубликованного в 2024 году в Украине.
Кожа лица чувствительна и легко реагирует на внешние воздействия. Поэтому, даже если используются салфетки для снятия макияжа, после них лицо всё равно нужно умыть водой, чтобы удалить остатки химических веществ.
Влажные салфетки не очищают кожу полностью, а скорее размазывают загрязнения, оставляя тонкую химическую плёнку, которая может закупоривать поры. Поэтому косметологи советуют использовать другие средства — мицеллярную воду, очищающие масла и подобные продукты, которые мягко очищают и одновременно ухаживают за кожей.
Используй меньше — сэкономишь больше
Меньшее потребление салфеток означает не только более чистую среду, но и меньшие расходы, а также более ответственное отношение к ресурсам. Частое использование влажных салфеток увеличивает затраты, но сократив их потребление, можно существенно сэкономить. Изменения начинаются с мелочей: для уборки дома, ухода за детьми или в поездках можно использовать многоразовые тканевые салфетки, которые можно стирать и использовать повторно. Это экономичнее и экологичнее.
Руки также лучше мыть водой с мылом, а не протирать влажными салфетками. В путешествиях можно взять с собой небольшой флакон антисептика на спиртовой основе — он лучше очищает и дезинфицирует.
Выбрасывай правильно
Если всё же используются влажные салфетки, их всегда нужно выбрасывать в бытовые отходы, а не в унитаз. «Влажные салфетки следует выбрасывать в мусор. Их нельзя смывать в унитаз, даже если на упаковке указано, что они “смываемые” или “биоразлагаемые”. Эти обозначения часто вводят в заблуждение — салфетки не растворяются в воде, как туалетная бумага, и сохраняются гораздо дольше», — поясняет председатель правления компании Zaļā josta Янис Лапса.
Он отмечает, что влажные салфетки не растворяются в канализации, а прилипают к трубам и вызывают засоры. Они осложняют процесс очистки сточных вод, а часть волокон попадает в окружающую среду как микропластик. Даже если салфетка сделана из целлюлозных волокон, добавленные консерванты и удерживающие влагу вещества мешают её полному разложению.
Ответственность несут и компании
Европейский союз признал микропластик серьёзной экологической проблемой. Чтобы сократить его количество, с 1 января 2025 года в список подлежащих регулированию товаров, содержащих пластмассу, наряду с воздушными шарами и рыболовными снастями включены и влажные салфетки. Это означает, что на такие товары распространяется налог на природные ресурсы. «Присоединившись к системе расширенной ответственности производителей, компании могут стать более устойчивыми и взять на себя ответственность за выпускаемую продукцию и её воздействие на окружающую среду. Более того, это позволяет снизить расходы, ведь участие в системе освобождает от уплаты налога на природные ресурсы», — поясняет Янис Лапса.