В них нет ничего хорошего: раскрыта правда о влажных салфетках

«Они могут пригодиться, когда нужно выйти из дома и нет доступа к чистой воде — например, в походе или в путешествии. Есть дети с более чувствительной кожей — даже если указано, что в составе салфеток 99% воды, мы советуем родителям использовать их только изредка, а не ежедневно. Какими бы экологичными и “чистыми” они ни казались, это всё равно не просто вода», — поясняет врач.